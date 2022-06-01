رئيس الدولة يستقبل وفد دائرة الصحة في أبوظبي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفد دائرة الصحة - أبوظبي يرافقهم معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة عضو المجلس التنفيذي.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد، خلال اللقاء، الأحاديث الودية.. واطلع على خطط الدائرة وأهم برامجها التطويرية التي تنفذها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والتي تواكب احتياجات المرحلة، مثمناً جهود المنظومة الصحية في أبوظبي ودولة الإمارات عامة ودور العاملين في القطاع كافة في الحفاظ على صحة المجتمع واستدامة سلامته، خاصة خلال مواجهة جائحة «كوفيد 19»، والذي أسهم في كفاءة استجابة دولة الإمارات للجائحة والتعامل معها وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية ومرونة مواجهة تداعياتها على جميع المستويات الصحية.

من جانبه، أعرب فريق عمل دائرة الصحة عن سعادته بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، متوجهاً بالشكر والتقدير للدعم والاهتمام المستمرين اللذين يحظى بهما القطاع الصحي في الإمارة والعاملون فيه والذي له كبير الأثر في مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع وفق أرقى الممارسات الصحية العالمية.

يذكر أن دولة الإمارات تصدرت بلدان العالم في معدلات التطعيم ضد «كوفيد 19» بين السكان ما مكنها من الحفاظ على سلامة المجتمع وضمان استمرارية الأعمال. فيما تسعى دائرة الصحة أبوظبي إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للرعاية الصحية وحاضنة للابتكار في علوم الحياة ومنصة إقليمية مهمة للتعاون الدولي وتوحيد الجهود للمضي بصحة المجتمعات في المنطقة والعالم.

كما تصدرت أبوظبي مدن العالم في التعامل مع جائحة «كوفيد- 19» خلال عام 2021، حيث شكلت نموذجاً في الحفاظ على صحة المجتمع وسلامته واستدامة الأعمال وأثبت قطاع الرعاية الصحية قدرة ومرونة استثنائية وجاهزية عالية في التعامل مع الأزمات ومواجهة التحديات، مع الاستمرار في تطوير خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى مستويات الجودة وباستخدام أحدث الابتكارات العلاجية والوقائية والتشخيصية وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيات المتقدمة.