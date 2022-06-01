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روسيا ترد على فرنسا بشأن مقتل الصحافي فريديريك
الصحفي فريديريك لوكليرك إيمهوف
1 يونيو 2022 17:33

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أنه لا يملك معلومات حول ظروف مقتل الصحافي الفرنسي فريديريك لوكلير إيمهوف في أوكرانيا في قصف نُسب إلى القوات الروسية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحافيين "من أجل استخلاص نتائج، يجب الحصول على معلومات مفصّلة حول مكان حدوث ذلك، في أي ظروف، ما هي الحقيقة، وما ليس الحقيقة. لكن لا نمتلك هكذا معلومات".

وأشار إلى أن ذلك من اختصاص "وزارة الدفاع" التي لم تعلّق بعد على الحادثة منذ وقوعها قبل يومين.

وتصريح بيسكوف هو الأول الصادر عن مسؤول روسي بشأن مقتل الصحافي الفرنسي فريديريك لوكلير إيمهوف العامل لدى قناة "بي اف ام تي في" BFMTV بعدما قتل الاثنين في شرق أوكرانيا بشظية خلال قصف اثر عملية إنسانية.

ولفتت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في تغريدة إلى أن المراسل الذي كان يبلغ من العمر 32 عامًا "قُتل بقصف روسي".

وأعلن مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب الاثنين فتح تحقيق في جرائم الحرب بعد وفاة الصحافي.

المصدر: وكالات
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