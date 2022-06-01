"الأرصاد": ارتفاع درجات الحرارة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

كشف المركز الوطني للأرصاد عن ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من 21 يونيو الجاري، إذ تتعامد الشمس ظاهرياً على مدار السرطان (23.27 درجة شمالاً)، حيث تشهد الدولة أطول نهار في السنة، وبالتالي تزداد درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة إيذاناً ببدء فصل الصيف، وتزداد متوسطات درجات الحرارة خلال شهر يونيو عن شهر مايو بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تقريباً، وتحديداً خلال الثلث الأخير من شهر يونيو الجاري. وأشار المركز في تقريره إلى أن هذا الشهر يشهد ضعف وتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة، وتؤثر المنخفضات الحرارية على المنطقة، حيث يمتد تأثير المنخفض الهندي الموسمي الممتد على الدولة من جهة الشرق على أغلب فترات الشهر. وتظهر كميات من السحب أحياناً على بعض المناطق، مع احتمالات تكون السحب الركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر، وتزداد فرص تكون السحب الركامية مع تقدم الأيام في هذا الشهر، قد يتخللها سقوط أمطار. كما تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر، بالمقارنة بشهر مايو، خاصة النصف الثاني منه، حيث تضعف فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف ويقل تكرار حدوثه خاصة في النصف الثاني. وفيما يتعلق بالإحصائيات المناخية، وسجلاتها التاريخية لهذا الشهر، أوضح المركز أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 33.0 و35.7°م. أما متوسط درجة الحرارة العظمى فيتراوح ما بين 39.7 و42.7 °م. ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 26.6 و29.2 °م، وقد كانت أعلى درجة حرارة عظمى سجلت خلال هذا الشهر بلغت 52° في الياسات سنة 2010، أما أقل درجة حرارة فكانت على ركنه سنة 2004 والتي بلغت 14.1 °م. أما متوسط سرعة الرياح فيتوقع أن يكون 13 كم/ساعة، وأعلى سرعة رياح سجلت سابقاً بلغت 125.2 (كم/ س) في جبل مبرح سنة 2010، أما أعلى هبة رياح فكانت 125.2 (كم/س) في جبل مبرح سنة 2010، وفيما يتعلق بالرطوبة فإن متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 43%، أما متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 62% إلى 87%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى يتراوح ما بين 14% إلى 27%، أما الضباب فإن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2021، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 12 يوم ضباب و6 أيام ضباب خفيف.. وبالنسبة إلى الأمطار فكانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر فقد بلغت 44.0 ملم على وتييد في سنة 2007.