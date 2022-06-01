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الإمارات
محمد بن راشد: فخور بتقلد ابن الإمارات عمران شرف هذا المنصب الدولي الرفيع
محمد بن راشد
1 يونيو 2022 14:24

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن اعتزازه وفخره الكبير بفوز دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

وقال سموه  فخور بابن الإمارات عمران شرف الذي تقلد هذا المنصب الدولي الرفيع. مشيراً إلى أن شباب الإمارات أوصلونا للفضاء ويقودون ملفات عالمية ويديرون مؤسسات دولية.

وقال سموه في حسابه الرسمي في تويتر: "فخور بفوز الإمارات برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي والتي تضم 100 دولة وتضمن الوصول العادل والسلمي للفضاء لهذه الدول. فخور بابن الإمارات عمران شرف تقلده هذا المنصب الدولي الرفيع.. شباب الإمارات أوصلونا للفضاء ويقودون ملفات عالمية ويديرون مؤسسات دولية".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المريخ
الأمم المتحدة
محمد بن راشد
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