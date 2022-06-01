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محمد بن زايد: انتخاب عمران شرف رئيساً للجنة بالأمم المتحدة إنجاز جديد للإمارات
محمد بن زايد
1 يونيو 2022 14:14

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أن انتخاب ابن الإمارات المهندس عمران شرف "مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ"، رئيساً للجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي يعد إنجازاً جديداً للدولة.

وقال سموه عبر حسابه  الرسمي في تويتر إن: "انتخاب ابن الإمارات المهندس عمران شرف "مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ"، رئيساً للجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.. إنجاز جديد للدولة يجسد تقدير العالم لبرامجها وإسهاماتها في مجال الفضاء..نتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة هذه اللجنة لتنفيذ أهدافها ومشاريعها".

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المريخ
الأمم المتحدة
محمد بن زايد
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