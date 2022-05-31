رئيس الدولة: حريصون على بناء الكوادر الوطنية المتميزة

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أمس، فريق عمل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».. يرافقهم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك».

وأثنى سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر - على دور «أدنوك» في تمكين الشباب والشابات الإماراتيين وإعدادهم وتأهيلهم، مشيراً سموه إلى أهمية تجربة «أدنوك» في تمكين الشباب من شغل مناصب قيادية والاضطلاع بأدوار أساسية في منظومة عمل الشركة.

رئيس الدولة في صورة تذكارية مع موظفي وموظفات «أدنوك» بحضور سلطان الجابر

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات حريصة على توفير فرص التدريب والتأهيل وكل ما من شأنه بناء الكوادر البشرية الوطنية المتميزة.. وحث سموه أبناء الوطن على مضاعفة جهودهم وصقل مهاراتهم وحشد طاقاتهم للإسهام في مسيرة تقدم دولة الإمارات وتعظيم مكتسباتها وإنجازاتها في مختلف المجالات.

من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان الجابر خلال اللقاء: إن «أدنوك» حرصت على خلق وهيكلة فرص جديدة توفر لمواطني دولة الإمارات فرصاً للاستثمار في مشاريعها وأعمالها والإسهام في تمكين النمو الاقتصادي في دولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة.

محمد بن زايد في حديث مع فريق عمل «أدنوك» بحضور سلطان الجابر

وأضاف معاليه: إن «برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة» الذي أطلقته «أدنوك» خلال عام 2018 أسهم في توفير أكثر من 3000 وظيفة للمواطنين من أصحاب المهارات والكفاءات في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن البرنامج جرى تعميمه على مستوى الدولة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نتيجة النجاح الذي حققه.

محمد بن زايد خلال استقباله موظفي «أدنوك»

الحضور

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.

محمد بن زايد في حديث مع حمدان بن محمد بحضور حامد بن زايد وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد ونهيان بن مبارك

تطوير

يذكر أن الشباب والشابات الإماراتيين يشكلون نسبة 58% من مجموع العاملين في الشركة.. فيما تعمل «أدنوك» على تطبيق عددٍ من برامج تطوير الشباب المواطنين في قطاع النفط والغاز، من ضمنها «برنامج القادة الناشئين» و«القيادات المتقدمة» و«تطوير القيادات النسائية» و«برنامج القيادات التنفيذية» والعديد غيرها، والتي تهدف إلى إعداد قيادات مستقبلية متميزة قادرة على خدمة الوطن والمجتمع وتحقيق طموحات القيادة الرشيدة. ويُعد «برنامج تطوير قيادات أدنوك الشابة» الذي أطلقته الشركة خلال عام 2017 من البرامج التي كان لها تأثير مهم في تأهيل عدد كبير من شباب «أدنوك» المتميزين وإعدادهم، حيث يشغل ما يزيد على 60% من خريجي البرنامج حالياً مناصب قيادية مهمة في الشركة.