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الإمارات
«الأعمال الخيرية العالمية» تطلق حملة «بردوا عليهم»
«الأعمال الخيرية العالمية» تطلق حملة «بردوا عليهم»
1 يونيو 2022 01:50

عجمان (وام)

 أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية حملة «بردوا عليهم» لعام 2022؛ بهدف إعانة الأسر الفقيرة والمتعففة والفئات المستحقة خلال فصل الصيف وتخفيف معاناتها في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة. 
وأعلن الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة اكتمال كافة التجهيزات المتعلقة بالحملة، داخل الدولة وخارجها مشيراً إلى أنها تعد من الحملات الرئيسة التي تسعى الهيئة إلى تنفيذها في كل عام؛ بهدف توفير الحياة الكريمة والراحة للمواطنين والمقيمين داخل الدولة، ومد يد العون للفئات المحتاجة في الدول الفقيرة والمناطق النائية إلى جانب ترسيخ مبادئ الأخوة والتراحم والتكافل المجتمعي. 
وأوضح أن الحملة تشمل عشرات المشاريع الإنسانية والخيرية كسقيا الماء وتوزيع المكيفات والثلاجات المنزلية والمراوح والمولدات الكهربائية وثلاجات حفظ الطعام وتركيب أجهزة الطاقة الشمسية للمساجد والمنازل، إلى جانب المشاريع الأخرى كحفر الآبار، وبناء المساجد، والمراكز الصحية، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، وإطعام الطعام، وكفالة الأيتام، ومشاريع الأسر المنتجة، وغيرها. 
وأكد الأمين العام للهيئة أن نجاح الحملة في السنوات الماضية يبرهن على مدى تفاعل المحسنين والمحسنات على أرض الإمارات وثقتهم بهيئة الأعمال الخيرية العالمية وحبهم لفعل الخير، إلى جانب وقوفهم مع إخوتهم من الفئات المحتاجة، لاسيما فئة العمالة والأرامل والأسر المتعففة.

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