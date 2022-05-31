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مسؤولو الإعلام الخارجي الخليجي يناقشون خطة عمل المرحلة المقبلة
مسؤولو الإعلام الخارجي الخليجي يناقشون خطة عمل المرحلة المقبلة
1 يونيو 2022 01:50

أبوظبي (وام)

عقدت لجنة مسؤولي الإعلام الخارجي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثالث والثلاثين، عبر الاتصال المرئي، حيث استعرضت أولويات العمل المشترك خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن تفعيل التنسيق الثنائي، عبر وضع خطة خمسية 2023 - 2027 للعمل المشترك في مجال الإعلام الخارجي. 
وناقش الاجتماع، الذي مثّل الجانب الإماراتي فيه عفراء الهاملي، نائب مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.. تفعيل دور بعثات المجلس بهدف إبراز مواقف مجلس التعاون على كافة الأصعدة، والفعاليات المقرّرة خلال العام 2022. وقال الدكتور خالد الغامدي، وكيل وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية للعلاقات الإعلامية الدولية، الذي ترأس الاجتماع.. إنّ اللقاء يهدف إلى تفعيل التنسيق المشترك لتحقيق الرؤية المستقبلية، ومتابعة تنفيذ التوصيات وتحديثها وفق خطة عمل مستقبلية. وأبرز الدكتور عادل الزياني، مساعد الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي ورئيس شؤون الإنسان والبيئة، أهمية البحث عن رؤية مستقبلية لعمل الإعلام الخليجي خارجياً في ظل المتغيرات الكثيرة على الساحتين الخليجية والدولية.

دول مجلس التعاون الخليجي
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