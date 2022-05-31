"الخليجية لقسطرة القلب" تنظم برنامجا تعليميا حول "المستجدات المتعلقة بصمامات القلب" بدبي

دبي (وام)

تنظم الجمعية الخليجية لقسطرة القلب يوم الجمعة المقبل في دبي النسخة الأولى من برنامجها التعليمي الطبي المستمر الذي سيناقش «المستجدات المتعلقة بصمامات القلب»، وذلك بمشاركة وحضور عددٍ من الخبراء والمتخصصين من الطواقم الطبية والتقنيين المختصين في هذا المجال من جميع أنحاء المنطقة، لتسليط الضوء على أحدث ما توصل إليه العلم والأبحاث في هذا المجال.

وقال الدكتور فواز المطيري رئيس الجمعية الخليجية لقسطرة القلب استشاري أمراض القلب والقسطرة بمركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بمستشفى الحرس الوطني بالرياض: إن برنامج مناقشة المستجدات المتعلقة بصمامات القلب الذي سيعقد على مدار يومين في فندق «سوفيتيل داون تاون دبي»، وسيبحث آخر المستجدات حول أمراض الجراحات القلبية والقسطرة ويعرض أحدث التجارب من خلال مشاركات خليجية ودولية، لافتاً إلى أن الحدث سيتناول كذلك أحدث ما توصل إليه الطب من علاجات وأبحاث وممارسات صمامات القلب من خلال العرض والمناقشة.

وقال إنه سيتم نقل عمليات بث مباشر على مدى يومين عبر التقنيات الحديثة من مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض بالسعودية ومستشفى الأمراض الصدرية في الكويت، وذلك بهدف تعزيز تبادل الخبرات بين المختصين في مجال الرعاية الصحية لدول مجلس التعاون الخليجي.

من ناحيته، قال الدكتور عبدالله شهاب نائب رئيس الجمعية الخليجية لقسطرة القلب: يُعد الاهتمام المتزايد في مجتمعاتنا للتصدي لأمراض القلب دليل وعي بأهمية عقد هذا النوع من الأحداث الطبية لزيادة تبادل الخبرات بين المختصين والمعنيين وتحسين مستوى الخدمات الطبية في هذا المجال.

من جهته، أشار الدكتور خالد بن ثاني أمين الصندوق في الجمعية الخليجية لقسطرة القلب إلى أن الجمعية ستعقد مؤتمرها السنوي هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل في فندق «انتركونتيننتال فستيفال سيتي» بدبي، والذي سيشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين من المنطقة والعالم؛ بهدف تثقيف العاملين في مجال الرعاية الصحية حول المبادئ التوجيهية الجديدة والتجارب الحديثة في مجال أمراض وجراحات القلب.