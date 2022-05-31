«تنفيذي الشارقة» يوجه بتسريع حصول المستفيدين على الدعم السكني

الشارقة (وام)

ثمن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتنازل الإمارة عن حصتها ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان لصالح الإمارات الأخرى، الأمر الذي يؤكد أهمية السكن للأسرة الإماراتية ودوره في تحقيق الاستقرار والأمان الأسري وتسريع إجراءات حصول كافة المستفيدين على الدعم السكني.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد أمس في مكتب سمو الحاكم بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وأشاد المجلس بالدور الكبير لبرنامج إسكان الشارقة في تقديم كافة الخدمات الإسكانية منذ إنشائه في عام 2012 م، لافتاً إلى أن الدعم السكني في الشارقة يعود إلى نهاية ستينيات القرن الماضي، وبتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وتراكم الخبرات والجهود المبذولة، أصبح البرنامج مثالاً ناجحاً ورائداً في الخدمات الإسكانية.

ووجه المجلس كافة الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة بالعمل بشكل أكبر وتكاملي لوضع توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة موضع التنفيذ لتوفير السكن الآمن والمستقر بإجراءات ميسرة ومسرعة. وكان المجلس اطلع خلال اجتماعه على رد برنامج إسكان الشارقة على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة البرنامج، والتي تأتي تأكيداً على العمل المشترك بين الجهات الحكومية من أجل توفير أفضل الخدمات الحكومية، والاهتمام باحتياجات ومتطلبات المواطنين وتلمسها.

جهود

تضمن رد برنامج إسكان الشارقة الجهود والمبادرات التي يعمل عليها البرنامج، والتي تتوافق مع توصيات المجلس الاستشاري، بالإضافة إلى نسب إنجاز مختلف المشروعات التي يعمل عليها البرنامج في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة. واعتمد المجلس المقترحات التشغيلية لعدد من الحضانات الحكومية الجديدة في كل من طيبة وسهيلة والبرير والنحوة، وذلك لمواكبة الإقبال المتزايد على الحضانات ولتوفير البيئة المناسبة لرعاية الأطفال خلال فترة عمل أولياء أمورهم. كما ناقش جملة من الموضوعات الحكومية في مختلف القطاعات الحيوية، واتخذ حيالها القرارات التي تصب في مصلحة الإمارة، ومن شأنها تطوير العمل الحكومي والبنى التحتية وتعزيز الصورة الحضارية للشارقة.