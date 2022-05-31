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«دبي الخيرية» أول جمعية تتلقى التبرعات بالعملات الرقمية
«دبي الخيرية» أول جمعية تتلقى التبرعات بالعملات الرقمية
1 يونيو 2022 01:50

دبي (الاتحاد) 

 أصبحت جمعية دبي الخيرية أول جمعية خيرية في الدولة تتلقى التبرعات بالعملات الرقمية، وذلك عبر شراكة مع إحدى المنصات بالدولة والمتخصصة بالعملات الرقمية. بحيث ستقوم المنصة باستقبال العملات الرقمية، ومن ثم تقوم بتحويلها إلى حسابات دبي الخيرية البنكية بالعملة المحلية، ودور الجمعية الحقيقي يبدأ من بعد استقبال المبالغ المالية في حسابها البنكي لتخصيصها وفق مصارفها الشرعية.
 وقال خالد العلماء أمين السر العام بجمعية دبي الخيرية بأن استقبال الصدقات بالعملات الرقمية يعد أمراً غير مسبوق في العمل الخيري في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتيح المجال لزيادة التبرعات التي تعود بالنفع على الفئات المحتاجة، كما أنه يسهل على المتعاملين عبر الأسواق المحلية والعالمية بالعملات الرقمية أن يؤدوا صدقاتهم بأيسر الطرق وآمنها.
وثمن عادل مطر عضو مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية التعاون المستمر والبناء مع دائرة الشؤون الإسلامية، والعمل الخيري بدبي لدعمها ذلك السبق بالموافقة على البدء في تلقي التبرعات بالعملات الرقمية.
بدوره، قال أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية واصفاً تلك الخطوة غير المسبوقة بأنها ستحدث فارقاً، وسيكون للدفع بالعملات الرقمية حضور مؤثر في حجم التبرعات ونوعيتها وكذلك المساعدات الإنسانية والمبادرات المجتمعية.

جمعية دبي الخيرية
العملات الرقمية
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