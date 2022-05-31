جمال السويدي يستقبل السفير الإيطالي لدى الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس الأمناء لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيَّة، أمس، في مكتبه مع السفير الإيطالي لدى الإمارات نيقولا لينير، سبل تطوير التعاون في المجالات البحثية..

وتطرق السويدي والسفير الإيطالي، خلال لقائهما، لعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا في مختلف المجالات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول المجالات العلمية والبحثية، وآليات تفعيل التعاون والعمل المشترك من خلال تبادل الخبرات والزيارات.. وأشاد السويدي بمستوى العلاقات الإماراتية -الإيطالية، فيما أعرب السفير نيقولا لينير عن إعجابه بالنموذج التنموي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي نهاية الزيارة قدم الدكتور جمال سند السويدي مجموعة من إصداراته العلمية كإهداء لسعادة السفير الإيطالي.