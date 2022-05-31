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«تريندز» و«جينا» الألماني يبحثان تفعيل التعاون
مسؤولو «تريندز» خلال الاجتماع مع وفد مركز جينا (من المصدر)
1 يونيو 2022 01:50

أبوظبي (الاتحاد) 

 استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومركز جينا لدراسات علم المصالحة، التابع لجامعة فريدريش شيلر الألمانية، آليات تفعيل مذكرة التعاون المشتركة الموقّعة بين الطرفين، كما بحثا تعزيز الشراكة في المجالات البحثية والعلمية وتنظيم الفعاليات والندوات التي تحلل وتناقش قضايا وأحداثاً عالمية راهنة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع، الذي عُقد مؤخراً في مقر «تريندز - دبي»، سبل تعزيز الشراكة البحثية والمعرفية.
وقال فهد المهري مدير مكتب «تريندز - دبي» ومدير إدارة الباروميتر العالمي إن «تريندز» يولي أهمية كبرى للتنسيق والتعاون مع المؤسسات البحثية والفكرية، ومنها مركز جينا لدراسات علم المصالحة في ألمانيا، بدوره، أكد الدكتور إياد الدجاني مدير الأبحاث في مركز جينا لدراسات علم المصالحة الألماني أن تفعيل سبل التعاون والشراكة مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مهم ومحوري، ويصب في مصلحة خدمة مختلف أنواع البحث العلمي على مستوى العالم.
من جانبه، أوضح سلطان العلي نائب رئيس قطاع البحث العلمي في «تريندز» أن الاجتماع ناقش مجموعة من الرؤى المشتركة بين الجانبين التي تخدم مسيرة نشر العلم والمعرفة والمشاركة في صنع المستقبل باستخدام التكنولوجيا المتطورة والمعلومات الرقمية، وفق مبادئ تبادل المنافع والتسامح والأخوّة الإنسانية ونبذ التطرف والكراهية، مبيناً أن الطرفين اتفقا على مواصلة تعزيز الشراكة البحثية والعلمية في إعداد البحوث والدراسات وتبادل الخبراء، فضلاً عن تنظيم فعاليات وندوات علمية مشتركة.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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