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اختتام «مهارات التواصل» في الشارقة
اختتام «مهارات التواصل» في الشارقة
1 يونيو 2022 01:50

الشارقة (وام)

 اختتمت إدارة الاتصال الحكومي بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة البرنامج التدريبي «مهارات التواصل الفعال مع الآخرين» الذي عقد في بيت الحكمة يومي 30 و31 مايو الماضي، مستهدفاً مشاركة أعضاء شبكة الاتصال الحكومي من العاملين في المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية التابعة لإمارة الشارقة. 
وتناول البرنامج التدريبي الذي قدمه المدرب عز الدين أحمد العديد من الأنشطة التفاعلية والنماذج الناجحة التي تهم كل موظف، مهما كانت طبيعة عمله أو مستواه الإداري أو نوع المؤسسة التي يعمل بها، وحمل طابعاً جديداً، حيث ركز على اعتماد أساليب متنوعة للشرح تكون بعيدة عن النمط التقليدي، مثل استخدام الأدوات المرئية والأدوات المحسوسة كالمجسمات واللوحات، إضافة إلى الألعاب والتمارين التي تعمّق فهم المشاركين للأفكار من خلال جو مرح وودي ولعب وتمثيل الأدوار ودراسات الحالة.

الشارقة
المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة
الاتصال الحكومي
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