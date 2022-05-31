12 مركزاً إضافياً لبيع الوجبات الصحية ضمن «الأسر المواطنة»

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت مبادرة الأسر المواطنة التي تنفذها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إضافة 12 مركزاً لبيع الوجبات الغذائية الصحية المعدة من قبل الأسر المواطنة.

وتواصل المؤسسة نشر مبادرتها من خلال توفير منافذ بيع لمنتجاتها في العديد من الوزارات والمؤسسات والدوائر المحلية والاتحادية، حيث تم الاتفاق مؤخراً مع مركز أبوظبي للصحة العامة على إعداد وبيع وجبات غذائية صحية من قبل «الأسر المواطنة» في العيادات التابعة لشركة «صحة»، والتي تتوافق مع معايير برنامجها الصحي لقوائم الطعام الصحية في إطار توسعة المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي متبعة تعميم دائرة الصحة – أبوظبي في عام 2018 على إلزامية تطبيق البرنامج في جميع المنشآت الصحية.

وتعد مبادرة الأسر المواطنة من أهم المبادرات التي تنفذها المؤسسة بشكل متواصل على مدار العام، من خلال الحرص على إشراك الأسر الإماراتية في كافة الفعاليات والمناسبات من أجل عرض ما ينتجونه والعمل على إيجاد منافذ بيع لمنتجاتهن.

ورحب محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بهذا التعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، الذي يدعم ويخدم المبادرة ويساعد على انتشارها بشكل جيد في كافة مناطق الدولة.

وأضاف: لا شك أن إضافة عدد 12 مركزاً لبيع الوجبات الغذائية الصحية المعدة من قبل الأسر المواطنة الذين تم تدريبهم وتأهيلهم على الطبخ الصحي والوصفات الصحية من قبل مركز أبوظبي للصحة العامة في أبوظبي والعين والظفرة، يعد نقلة نوعية في تعزيز فرص «الأسر المواطنة» لتنمية مهاراتهم في إعداد الوجبات الصحية، وتمكينهم من بدء مشاريعهم الخاصة لتكون مصدر دخل ثابت لهم يعينهم على سد احتياجاتهم الأساسية.

وقال الخوري: إن مبادرة «الأسر المواطنة» سجلت أوسع انتشار لها مع بداية عام 2019، حيث أصبحت محط أنظار وطلب الوزارات والمؤسسات الوطنية، ولكن الأمر تراجع قليلاً مع انتشار جائحة كورونا.. ولكن الآن ومن خلال هذا التعاون بين المؤسسة ومركز أبوظبي للصحة العامة سيكون إن شاء الله دافعاً لنا لنعود كما كنا بعد انحسار جائحة فيروس كورونا «كوفيدـ19».

جهات داعمة

أشار الخوري إلى أن هناك العديد من الجهات التي تدعم وتتعاون مع الأسر المواطنة منها على سبيل المثال لا الحصر: مركز المتابعة والتحكم في وزارة الداخلية ومكتب أبوظبي التنفيذي وموانئ أبوظبي ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا وكلية الإمارات للتكنولوجيا وأكاديمية الشيخ زايد للبنات والبنين ومدرسة السعديات.

من جهته، رحب مطر النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة بهذا التعاون مع مؤسسة خليفة الإنسانية، في إطار دعم «مبادرة الأسرة المواطنة»، منوهاً إلى أهمية دعم إنتاج الأسر المواطنة وتوفير منافذ آمنة لهم لبيع لمنتجاتهم، والتأكد من سلامتها وتوافقها مع المواصفات الصحية للأطعمة.

وثمرة لهذا التعاون الإيجابي بين الطرفي تم اعتماد 12 نقطة بيع الوجبات الغذائية بمواصفات صحية محددة، وتتضمن كافة الشروط الصحية والسلامة الغذائية منها 6 مراكز في المنشآت الصحية في أبوظبي، وهي: الطب الوقائي بأبوظبي وعيادة بني ياس وعيادة النهضة العسكرية والطب الوقائي بالشهامة وعيادة الروضة وعيادة السمحة.

وفي مدينة العين تتوفر الوجبات الغذائية الصحية في مركز الجاهلي ومركز اليحر ومركز طب الأسنان ومركز نعمة، أما في منطقة الظفرة في عيادة مدينة زايد وعيادة غياثي.