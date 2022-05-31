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طقس اليوم صحو بوجه عام
طقس اليوم صحو بوجه عام
1 يونيو 2022 01:50

أبوظبي ( وام )

 يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئيا شرقا ومغبرا أحيانا نهارا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقا بعد الظهر قد تمتد على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تكون نشطة السرعة أحيانا مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق خاصة مع السحب، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية وسرعتها من 15 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س، والخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:12 والمد الثاني عند الساعة 01:48 والجزر الأول عند الساعة 08:38 الجزر الثاني عند الساعة 19:29، وبحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:29 والمد الثاني عند الساعة 22:01 والجزر الأول عند الساعة 17:04 الثاني عند الساعة 04:56.

المركز الوطني للأرصاد
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