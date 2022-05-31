معرض جامعة أبوظبي للتوظيف ينطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق في جامعة أبوظبي مجدداً اليوم ولمدة يومين، فعاليات معرض التوظيف السنوي في حرمها، بمشاركة ما يزيد على 50 مؤسسة من القطاعين العام والخاص، متخصصة بمجالات مختلفة، بما في ذلك الهندسة والطب، والأعمال، والتعليم، وغيرها.

ويأتي تنظيم المعرض تماشياً مع رؤية الجامعة 2027، القائمة على مواصلة رفد الطلبة والخريجين بالمعارف والمهارات وطرق التفكير التي تؤهلهم ليصبحوا قادة ناجحين في المستقبل.

ويسعى المعرض، الذي ينظمه مكتب التوظيف وعلاقات الخريجين في جامعة أبوظبي، إلى دعم التطلعات المهنية للطلبة والخريجين الحاليين عبر إعدادهم إعداداً متميزاً لسوق العمل، ويقدم لهم منصة قيّمة لاستكشاف فرص العمل، والتدريب، وتعزيز شبكة علاقاتهم مع الشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يهدف المعرض إلى تطوير الطلاب والخريجين ليصبحوا مهنيين محترفين ومبدعين، وقادرين على تقديم إسهامات كبيرة في سوق العمل داخل دولة الإمارات وخارجها. وستتاح الفرصة للخريجين، خلال فترة إقامة المعرض، للتواصل مع مؤسسات التوظيف الرائدة، بينما يمكن للطلاب الالتحاق بفرص تدريبية متميزة تؤهلهم تأهيلاً أفضل لسوق العمل.

وينظم مكتب التوظيف وعلاقات الخريجين في جامعة أبوظبي ورش عمل قبل المعرض وبعده لتغطية مجالات المهارات ذات الصلة بسوق العمل مثل كتابة السير الذاتية، وآداب مقابلات العمل، وجلسات حول الشركات الحاضرة في الحدث. ويحظى معرض توظيف طلبة وخريجي جامعة أبوظبي بدعم شركة نون وغيرها من المؤسسات البارزة، من خلال تزويد الطلبة والخريجين بالمشورة والتوجيه بشأن التوظيف، والإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذا المجال.

وقال الدكتور شكيب فرحات، عميد شؤون الطلبة بالوكالة في جامعة أبوظبي: «تحرص جامعة أبوظبي دوماً على استكشاف سبل جديدة للارتقاء بخبرات طلابها وخريجيها، وتأهيلهم تأهيلاً أفضل لسوق العمل، ونحن سعداء بعودة معرض التوظيف الذي يعد علامة على التعافي بعد جائحة «كوفيد-19»، في وقت يشهد فيه سوق العمل حالياً تنافسية أكثر من أي وقت مضى، ومن المهم جداً لجامعة أبوظبي والمؤسسات التعليمية الأخرى رفد الطلبة والخريجين بالأدوات والمهارات التي يحتاجون إليها للنجاح، حيث نسعى في جامعة أبوظبي باستمرار إلى دعم أبنائنا وخريجينا بفرص متنوعة، تعزز مهاراتهم في التوظيف من خلال المبادرات وورش العمل التي تركز على مختلف القطاعات».

نصائح

قالت دانا صالح، مدير أول مكتب التوظيف وعلاقات الخريجين في جامعة أبوظبي: نتطلع إلى الترحيب بطلابنا وخريجينا، في الأول والثاني من يونيو، لربطهم بمؤسسات وشركات مرموقة في المنطقة، لا سيما أن دورة المعرض لهذا العام التي ستقدم نصائح قيّمة حول تكوين أفضل الانطباعات أثناء مقابلات العمل، والمهارات المطلوبة ليكونوا مستعدين لدخول سوق العمل.