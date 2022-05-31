الأربعاء 1 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«نيويورك أبوظبي» تحتفي بتخريج دفعة عام 2022
خلال الاحتفال بالتخريج (من المصدر)
1 يونيو 2022 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

أقامت جامعة نيويورك أبوظبي أول فعالية تخرج حضورياً منذ عامين لتكريم خريجي دفعة عام 2022. وشهد الحضور تخرج 364 طالباً وطالبة من 85 دولة يتحدثون أكثر من 115 لغة، حيث تُعد هذه الدفعة من الخريجين الأكبر منذ تأسيس الجامعة في عام 2011.
 حضر الحفل معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور عبيد الحيري الكتبي وعددٌ من المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى الدولة. وافتتحت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، مراسم التخرج إلى جانب أندرو هاملتون، رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، الذي سيتنحى عن منصبه في يونيو العام القادم، بعد ثماني سنوات من توليه هذا المنصب.
وشهد الحدث مشاركة مجموعة من المتحدثين البارزين، بمن فيهم إلين ستوفان، وكيلة قسم العلوم والبحوث في معهد سميثسونيان، والنحات العالمي الشهير أنيش كابور.
وتضمنت فعالية هذا العام توزيع عددٍ من الجوائز والأوسمة، بما في ذلك منحة ألفريد بلوم للفنون الليبرالية العالمية التي يتم تقديمها للمرة الأولى وجائزة بيانو المقدمة من جامعة نيويورك أبوظبي وجائزة القيادة العالمية وجائزة الخريج المتميز، فضلاً عن مراسم تسليم الشعلة.

جامعة نيويورك أبوظبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة في صورة تذكارية مع فريق عمل «أدنوك» بحضور سلطان الجابر (تصوير: محمد الحمادي وحمد الكعبي ورايان كارتر)
الإمارات
رئيس الدولة: حريصون على بناء الكوادر الوطنية المتميزة
اليوم 01:51
رئيس الدولة في صورة تذكارية مع وفد مكتب شؤون أسر الشهداء وواحة الكرامة بحضور خليفة بن طحنون (تصوير: حمد الكعبي ومحمد الحمادي ورايان كارتر)
الإمارات
رئيس الدولة: متابعة ورعاية أسر الشهداء وأبنائهم على قمة أولوياتنا
اليوم 01:51
حمدان بن محمد يتوسط الخريجين خلال الحفل الذي أُقيم في قصر الإمارات بأبوظبي أمس بحضور محمد البواردي وحمد الرميثي وعقاب العلي وطارق الزعابي وكبار الضباط (الصور من وام)
الإمارات
حمدان بن محمد: دور وطني رفيع لقواتنا المسلحة
اليوم 01:51
من جلسات المجلس (من المصدر)
الإمارات
«الوطني» يناقش مشروع قانون الوكالات التجارية الثلاثاء المقبل
اليوم 01:51
الإمارات تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ
الإمارات
الإمارات تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©