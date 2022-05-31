«نيويورك أبوظبي» تحتفي بتخريج دفعة عام 2022

أبوظبي (الاتحاد)

أقامت جامعة نيويورك أبوظبي أول فعالية تخرج حضورياً منذ عامين لتكريم خريجي دفعة عام 2022. وشهد الحضور تخرج 364 طالباً وطالبة من 85 دولة يتحدثون أكثر من 115 لغة، حيث تُعد هذه الدفعة من الخريجين الأكبر منذ تأسيس الجامعة في عام 2011.

حضر الحفل معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور عبيد الحيري الكتبي وعددٌ من المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى الدولة. وافتتحت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، مراسم التخرج إلى جانب أندرو هاملتون، رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، الذي سيتنحى عن منصبه في يونيو العام القادم، بعد ثماني سنوات من توليه هذا المنصب.

وشهد الحدث مشاركة مجموعة من المتحدثين البارزين، بمن فيهم إلين ستوفان، وكيلة قسم العلوم والبحوث في معهد سميثسونيان، والنحات العالمي الشهير أنيش كابور.

وتضمنت فعالية هذا العام توزيع عددٍ من الجوائز والأوسمة، بما في ذلك منحة ألفريد بلوم للفنون الليبرالية العالمية التي يتم تقديمها للمرة الأولى وجائزة بيانو المقدمة من جامعة نيويورك أبوظبي وجائزة القيادة العالمية وجائزة الخريج المتميز، فضلاً عن مراسم تسليم الشعلة.