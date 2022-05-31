«الصحفيين» تفوز بعضوية «تنفيذي الاتحاد الآسيوي»

دبي (وام)

فازت جمعية الصحفيين الإماراتية بعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي للصحفيين «اتحاد صحفيي آسيا والمحيط الهادئ» الذي تم الإعلان عن تأسيسه، أمس. فاز بالمقعد محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين بعد تقديم ترشحه في الانتخابات التي جرت صباح أمس، خلال المؤتمر العام الـ 31 للاتحاد الدولي للصحفيين الذي عُقد في العاصمة العُمانية مسقط.

وقال الحمادي: «إن هذا الفوز هو إنجاز لجميع الصحفيين في دولة الإمارات، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة الصحافة الإماراتية بين الصحافة الآسيوية والدولية، ويؤكد من جديد دور جمعية الصحفيين الإماراتية التي تعتبر شريكاً حقيقياً للجمعيات والنقابات الصحفية في آسيا وفي العالم».

وأكد الحمادي أهمية مشاركة الجمعية في المؤتمرات الدولية التي تخص الصحافة والصحفيين، مع ضرورة مشاركة الشباب فيها من أجل تنمية مواهبهم الصحفية والاحتكاك بالصحافة الدولية.

يتطرق المؤتمر إلى الإجراءات والمبادرات التي اتخذها المجلس في السنوات الثلاث الماضية، وتبني سياسات المجلس للفترة المقبلة «2022 - 2025» وستكون قضايا القضاء على العنف ضد الصحفيات، وسد فجوة الأجور، وتعزيز وصول المرأة إلى المناصب القيادية في المؤسسات الإعلامية على رأس جدول أعمال الاجتماع.

ويجتمع المندوبون المشاركون في المؤتمر، اليوم الأربعاء، لمناقشة أفضل ممارسات العمل النقابي، كما سيعقد جلسة خاصة للاحتفال بالذكرى الثلاثين لإنشاء صندوق السلامة المهنية للاتحاد الدولي للصحفيين، واستعراض أهم ما قدمه الصندوق لخدمة ومساعدة الصحفيين المعرضين للخطر على مدار العقود الثلاثة الماضية. كما سيناقش المشاركون برنامج عمل الاتحاد الدولي للصحفيين للفترة 2022 - 2025 ويصوتون على تبنيه.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين يونس مجاهد: «إن هذا المؤتمر الذي يعقد مرة كل ثلاث سنوات، يفتح المجال للنقابات الأعضاء اللقاء ومناقشة برنامج عمل الاتحاد وانتخاب قيادته الجديدة».