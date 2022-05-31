الأربعاء 1 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«الصحفيين» تفوز بعضوية «تنفيذي الاتحاد الآسيوي»
«الصحفيين» تفوز بعضوية «تنفيذي الاتحاد الآسيوي»
1 يونيو 2022 01:50

دبي (وام)

فازت جمعية الصحفيين الإماراتية بعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي للصحفيين «اتحاد صحفيي آسيا والمحيط الهادئ» الذي تم الإعلان عن تأسيسه، أمس. فاز بالمقعد محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين بعد تقديم ترشحه في الانتخابات التي جرت صباح أمس، خلال المؤتمر العام الـ 31 للاتحاد الدولي للصحفيين الذي عُقد في العاصمة العُمانية مسقط. 
وقال الحمادي: «إن هذا الفوز هو إنجاز لجميع الصحفيين في دولة الإمارات، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة الصحافة الإماراتية بين الصحافة الآسيوية والدولية، ويؤكد من جديد دور جمعية الصحفيين الإماراتية التي تعتبر شريكاً حقيقياً للجمعيات والنقابات الصحفية في آسيا وفي العالم». 
وأكد الحمادي أهمية مشاركة الجمعية في المؤتمرات الدولية التي تخص الصحافة والصحفيين، مع ضرورة مشاركة الشباب فيها من أجل تنمية مواهبهم الصحفية والاحتكاك بالصحافة الدولية.
 يتطرق المؤتمر إلى الإجراءات والمبادرات التي اتخذها المجلس في السنوات الثلاث الماضية، وتبني سياسات المجلس للفترة المقبلة «2022 - 2025» وستكون قضايا القضاء على العنف ضد الصحفيات، وسد فجوة الأجور، وتعزيز وصول المرأة إلى المناصب القيادية في المؤسسات الإعلامية على رأس جدول أعمال الاجتماع. 
ويجتمع المندوبون المشاركون في المؤتمر، اليوم الأربعاء، لمناقشة أفضل ممارسات العمل النقابي، كما سيعقد جلسة خاصة للاحتفال بالذكرى الثلاثين لإنشاء صندوق السلامة المهنية للاتحاد الدولي للصحفيين، واستعراض أهم ما قدمه الصندوق لخدمة ومساعدة الصحفيين المعرضين للخطر على مدار العقود الثلاثة الماضية. كما سيناقش المشاركون برنامج عمل الاتحاد الدولي للصحفيين للفترة 2022 - 2025 ويصوتون على تبنيه. 
وقال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين يونس مجاهد: «إن هذا المؤتمر الذي يعقد مرة كل ثلاث سنوات، يفتح المجال للنقابات الأعضاء اللقاء ومناقشة برنامج عمل الاتحاد وانتخاب قيادته الجديدة».

جمعية الصحفيين الإماراتية
الاتحاد الآسيوي
آخر الأخبار
رئيس الدولة في صورة تذكارية مع فريق عمل «أدنوك» بحضور سلطان الجابر (تصوير: محمد الحمادي وحمد الكعبي ورايان كارتر)
الإمارات
رئيس الدولة: حريصون على بناء الكوادر الوطنية المتميزة
اليوم 01:51
رئيس الدولة في صورة تذكارية مع وفد مكتب شؤون أسر الشهداء وواحة الكرامة بحضور خليفة بن طحنون (تصوير: حمد الكعبي ومحمد الحمادي ورايان كارتر)
الإمارات
رئيس الدولة: متابعة ورعاية أسر الشهداء وأبنائهم على قمة أولوياتنا
اليوم 01:51
حمدان بن محمد يتوسط الخريجين خلال الحفل الذي أُقيم في قصر الإمارات بأبوظبي أمس بحضور محمد البواردي وحمد الرميثي وعقاب العلي وطارق الزعابي وكبار الضباط (الصور من وام)
الإمارات
حمدان بن محمد: دور وطني رفيع لقواتنا المسلحة
اليوم 01:51
من جلسات المجلس (من المصدر)
الإمارات
«الوطني» يناقش مشروع قانون الوكالات التجارية الثلاثاء المقبل
اليوم 01:51
الإمارات تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ
الإمارات
الإمارات تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©