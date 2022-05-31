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بلدية دبي تطلق المنصة الموحدة لتراخيص البناء
بلدية دبي تطلق المنصة الموحدة لتراخيص البناء
1 يونيو 2022 01:50

آمنة الكتبي (دبي)

أطلقت بلدية دبي، أمس، المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء، والتي تتضمن خدمات تصاريح البناء التابعة لجميع جهات الترخيص في دبي في نظام واحد، وتقدم هذه المنصة خدمات متميزة للمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات، وسيتم تفعيلها خلال شهر يونيو الجاري.
وتتميز النافذة الموحدة بإمكانية إجراء معاملات تراخيص البناء لدى جميع جهات الترخيص من خلال نظام واحد، وعن طريق دخول موحد باستخدام الهوية الرقمية، بدلاً من استخدام أنظمة متعددة، كما كان متبع سابقاً، مما يوفر الوقت والجهد على الاستشاريين والمقاولين، حيث تشتمل النافذة على خدمات تراخيص البناء لكل من بلدية دبي، وسلطة دبي للتطوير وتراخيص، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية الكاملة، وترتبط إلكترونياً مع نظام دبي للتأهيل الهندسي لبلدية دبي، كما أن متطلبات التقديم على النافذة الموحدة تتوافق مع «كود» دبي للبناء الذي تم إطلاقه مؤخراً، وتتكامل مع نمذجة معلومات البناء، ونظم المعلومات الجغرافية، والتدقيق الآلي على المخططات.
كما يتم في المنصة الموحدة إجراء الربط الإلكتروني، مع جميع الجهات الداعمة لعملية تراخيص البناء، ومزودي الخدمات مثل الدفاع المدني، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركات الاتصالات (اتصالات/ دو)، مما يختصر وقت وجهد المتعاملين الذين أصبح بإمكانهم إتمام كافة عمليات تراخيص البناء والإنجاز وتوصيل الخدمات من موقع واحد.

تقليص ودمج
عملت بلدية دبي على تقليص ودمج خطوات تراخيص البناء، بما يتناسب مع متطلبات التنافسية العالمية، وقامت بتوحيد عملية التقديم وتقليل الوثائق وتسهيل الإجراءات، إضافة إلى العمل على تقليل وقت إنجاز المعاملات، ومناقشة المشاريع إلكترونياً، وتم اختصار عملية البناء إلى ثلاث خطوات محورية هي طلب رخصة البناء، والتفتيش الموحد، والإنجاز وتوصيل الخدمات.
كما تهدف لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي، التي تم تشكيلها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى رفع مستوى رضا المتعاملين، من خلال تقديم خدمات متميزة في مجال تراخيص أعمال البناء، وسرعة إنجاز الخدمات من خلال تطوير النظم والمتطلبات والاشتراطات وتسهيل الإجراءات، ويترأسها المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والتخطيط ببلدية دبي، وتضم في عضويتها الجهات الحكومية المشاركة في عملية الترخيص.

 

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