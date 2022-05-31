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133 حملة تفتيشية على «بقالات» رأس الخيمة
الإدارة كثفت حملاتها الميدانية على البقالات (من المصدر)
1 يونيو 2022 01:50

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) 

 نفذت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة 133 حملة تفتيشية ميدانية على «البقالات» العاملة، وذلك خلال الفترة الماضية.
وتأتي تلك الحملات التفتيشية للتحقق من مدى تقيد والتزام البقالات بمختلف اشتراطات الصحة العامة التي يتم تعريفها بها، بالإضافة إلى متابعة تطبيقها لاشتراطات التصميم الموحد.
وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في البلدية: إن الإدارة تواصل حملاتها التفتيشية الموجهة إلى كافة المنشآت العاملة للتحقق من التزامها بجميع المعايير والضوابط الصحية المحددة، والتي يتم تعريفها بها للمضي نحو تطبيقها وضمان تقديم أفضل أنواع الخدمة للمستهلك.
وذكرت أن الإدارة كثفت حملاتها الميدانية الموجهة إلى البقالات العاملة في إمارة رأس الخيمة الفترة الماضية، ونفذت 133 حملة تفتيشية، مؤكدة أنها تخصص مفتشين لمتابعة سير أهداف الحملات الميدانية، والتي تأتي بهدف تعزيز دور الإدارة الرقابي والتوعوي، لضمان تقديم الأغذية والأطعمة والمنتجات الأمنة للمستهلك وفق أعلى المعايير والمواصفات المعتمدة لتوفير منظومة صحية تتماشى مع القوانين والنظم المعمول والمصرح بها. 
وأشارت إلى أن تلك الحملات أسفرت عن رصد بعض المخالفات، ومن أهمها مخالفة النشاط وعرض منتجات منتهية الصلاحية وعدم الالتزام بتجديد البطاقة الصحية، وغيرها التي تم على الفور توجيه الإجراءات المتبعة بحقها للعمل على التصحيح من أوضاعها.

وأكدت أن تلك الحملات تأتي كذلك لتوعية العاملين فيها بأهم اشتراطات الصحة العامة وضرورة تطبيق معايير السلامة الغذائية وفق أفضل الممارسات المتبعة من حيث العرض وتخزين المواد وحفظها وفق درجات الحرارة المطلوبة، وغيرها التي تضمن سلامة مختلف المنتجات المقدمة خلالها والمستخدمة من قبل المستهلكين.

حملات
الحملات تستهدف التحقق من تطبيق كل الاشتراطات الاحترازية المتعلقة بالحد من فيروس كوفيد - 19، بالإضافة إلى التعرف على مراحل تطبيقها للتصميم الموحد الخاص بالتطوير من مرافق المنشآت، حيث بلغت نسبة التزام البقالات في الإمارة بالتصميم 98% تقريباً من العدد الإجمالي.
وتعمل الإدارة على متابعة المنشأة غير المستوفية للتصميم الموحد، مع وضع جدول زمني للتصحيح وفي حال تجاوز الزمن المعتمد للتصحيح دون مبرر، يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة في ذلك والمتمثلة في توجيه الإنذار ومخالفة المنشأة.

 

حملة تفتيشية
رأس الخيمة
دائرة بلدية رأس الخيمة
الصحة العامة
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