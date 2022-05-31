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«طرق دبي» تفتح التسجيل في «تحدي دبي للتنقل ذاتي القيادة»
«طرق دبي» تفتح التسجيل في «تحدي دبي للتنقل ذاتي القيادة»
1 يونيو 2022 01:51

دبي (وام)

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات الدورة الثالثة من مسابقة «تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2023» - الحدث الأول من نوعه على مستوى العالم في مجال التنقل ذاتي القيادة، وتتمحور المشاركات في هذه الدورة حول «الحافلات ذاتية القيادة».
 وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات فتح باب التسجيل في التحدي اعتباراً من 30 مايو الحالي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المُخَصّص لهذه المسابقة العالمية www.sdcongress.com على أن يتم الإعلان عن المرشحين النهائيين في شهر أكتوبر المقبل، في حين سيتم الإعلان عن الفائزين في أكتوبر 2023 خلال مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة. ويبلغ إجمالي جوائز المسابقة 2.3 مليون دولار.
 ويأتي إطلاق النسخة الثالثة من التحدي في إطار جهود الهيئة لتعزيز الدور الريادي لإمارة دبي في مجال التنقل ذاتي القيادة وحرصها على تجسيد رؤية الحكومة بتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030. وتحمل الدورة الثالثة من التحدي طابعاً تنافسياً جديداً للمشاركين في مجال «الحافلات ذاتية القيادة». 

دبي
طرق دبي
هيئة الطرق والمواصلات
تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة
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