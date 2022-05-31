مهارات دولية ريادية في  تدريب الكلاب البوليسية بالمجال الأمني

أبوظبي (الاتحاد)

اكتسبت إدارة التفتيش الأمني k9 بقطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي مهارات ريادية ودولية في تدريب الكلاب البوليسية على عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين ومكافحة الجريمة وتأمين الفعاليات، والمحافظة على الأمن والاستقرار.

جمال جمعة حبش

وأكد العميد جمال جمعة حبش، مدير إدارة التفتيش الأمني k9 بقطاع شؤون الأمن المنافذ بشرطة أبوظبي، حرص القيادة الشرطية على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتطوير العمل الشرطي التخصصي، وصولاً إلى أعلى مستويات الجاهزية الأمنية لمكافحة الجريمة، من خلال قطاعاتها وإداراتها المختلفة.

ولفت إلى تحقيق الإدارة إنجازات متميزة، أبرزها خلال عام 2021 يتمثل في توقيع مذكرة تفاهم مع المجموعة العلمية المتقدمة، والحصول على جائزة وزير الداخلية للتفتيش الأمني، وجائزة قائد عام شرطة أبوظبي للخدمات المجتمعية، إلى جانب نجاحها في تجهيز مركبة مخصصة لفريق البحث والإنقاذ، وتطوير فريق الاقتحام والمداهمة، وتجهيز مركبة للاقتحام، واستحداث تخصص الكشف عن سوسة النخيل، وتخصص الكشف عن مسببات الحرائق، واستحداث تخصص تزييف العملة.

وأوضح أن إدارة التفتيش الأمني k9 تمتلك ما يقارب 150 من الكلاب المستخدمة في المجال الشرطي، ومن أنواعها: الراعي الألماني، والمالينواه، والجولدين ريتريفر، والليبرادور، والسبرينقر اسبانيول، والبوينتر.

وتتصف تلك الأنواع من الكلاب بصفات عدة، منها: الإخلاص في العمل، القوة الجسمانية، الانتباه واليقظة، النشاط والسرعة، الذكاء وقوة حاسة الشم.

وذكر أنه وقبل دخول الكلب للخدمة بإدارة التفتيش الأمني، يلتحق ببرنامج تدريبي، حيث يفضل ألا يقل عمر الكلب عن 8 أشهر للبدء بالتدريب، وبعد الانتهاء من التقييم يتم دخول الكلب للخدمة والقيام بجميع المهام والواجبات الموكلة إليه، وتخضع الكلاب يومياً لبرنامج تدريبي للإبقاء على لياقتها البدنية.

المدربون من أصحاب الخبرات الطويلة والكفاءات العالية

وتمتلك إدارة التفتيش الأمني k9 أفضل المدربين المتمكنين من أصحاب الخبرة الطويلة في مجال تدريب ورعاية الكلاب، حيث يتم تدريب الكلاب على عدة تخصصات أمنية، منها «مكافحة الشغب، وتتبع الأثر، والكشف عن المتفجرات، والبحث عن المخدرات» وتخصصات مجتمعية، منها «تقديم عروض حية بالكلاب، والكشف عن سوسة النخيل الحمراء»، كما تتم الاستعانة بالمعهد الإقليمي للتفتيش الأمني والمتخصص بالدورات التدريبية وتقييم الكلاب والمدربين، والذي يعتبر المعهد الأول على المستويين المحلي والإقليمي.

ولمدربي الكلاب مواصفات خاصة، هي الرغبة في تدريب الكلاب، الشجاعة، الجرأة، الذكاء، سرعة البديهة، الصبر، كما يتم إلحاقهم بشكل مستمر ببرامج وأنشطة تدريبية؛ بهدف رفع كفاءتهم وتعريفهم بالمستجدات العالمية المتطورة في توفير الاهتمام ورعاية الكلاب البوليسية لأداء مهامها الأمنية.

وتمتلك الإدارة عيادة بيطرية متطورة وطاقماً طبياً متمكناً في علاج الكلاب، مزود بأحدث الأجهزة، ويتم عمل فحوص دورية للكلاب، وتقديم أفضل أنواع الطعام تحت إشراف أطباء الأغذية.

فريق البحث والإنقاذ.. اعتراف عالمي وخبرة دولية

ولدى الإدارة فريق متخصص في البحث والإنقاذ، حيث يشارك مع فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في عمليات البحث عن المصابين والمحصورين تحت الأنقاض في الكوارث الطبيعية، مثل «الزلازل، والفيضانات، والانهيارات الطينية والثلجية... إلخ» والكوارث الصناعية، مثل «الحرائق والانفجارات وسقوط المباني»، حيث يتمثل دور كلاب البحث والإنقاذ في اكتشاف مواقع المصابين، وإعطاء إشارة «النباح» لوجود ضحية حية مصابة، وعليه يتم توفير الوقت والجهد على فريق البحث والإنقاذ للوصول للمصاب، وتقديم الإجراءات اللازمة.

وحصل فريق البحث والإنقاذ بإدارة التفتيش الأمني k9 مع فريق الإمارات للبحث والإنقاذ على الاعتراف من المنظمة الدولية للأمم المتحدة لفرق البحث والإنقاذ «INSARAG»، وهي الجهة التي تمنح الاعتماد والتصنيف الدولي لفرق البحث والإنقاذ الدولية، كما حصل الفريق على الاعتراف الدولي من المنظمة الدولية لكلاب الإنقاذ «IRO»، وهي الجهة المخولة باعتماد فرق كلاب البحث والإنقاذ المؤهلة تأهيلاً عالياً وتوفيرها كوحدات داعمة في حالة الطوارئ.

مهام متعددة ل k9 أبرزها تأمين الفعاليات والبحث عن المفقودين

تتعدد المهام التي تنفذها إدارة التفتيش الأمني k9 باستخدام الكلاب البوليسية، وهي: تأمين الفعاليات والمناسبات الرسمية بإمارة أبوظبي، وتأمين الأحداث الرياضية، وتأمين المواكب الرسمية، والبحث والإنقاذ عن المفقودين تحت الأنقاض بسبب الحوادث الطبيعية «الزلازل، والفيضانات، والعواصف»، تأمين المنافذ البرية، تأمين المنافذ الجوية والبحرية، المهام الأمنية والبلاغات الأخرى. كما تشارك الإدارة في الفعاليات المجتمعية عن طريق تقديم عروض حية للكلاب لتعريف الجمهور بالدور الفعال للكلاب البوليسية في الحفاظ على الأمن، ومكافحة الجريمة، واستعراض القدرات المهارية للمدربين في تدريب الكلاب في التخصصات المختلفة.

المرأة الإماراتية تقتحم التدريب الأمني بالكلاب البوليسية

استقطبت شرطة أبوظبي مؤخراً كوادر نسائية وطنية للعمل بمجال التدريب والتفتيش بالكلاب البوليسية بإدارة التفتيش الأمني «K9»، وذلك تأكيداً لدور المرأة الريادي بمختلف مجالات العمل الشرطي والأمني.

وباشرت المدربات مهامهن وأصبحن على درجة عالية من الكفاءة للمشاركة بجميع المهام الأمنية والفعاليات والمناسبات الرسمية.

وسيفتح انضمام المدربات الجدد في مجال التفتيش بصورة أكبر لانتساب العديد من الكوادر النسائية الراغبات في العمل في هذا المجال الحيوي وتوفير التدريب والإعداد والتأهيل المناسب لهن، انطلاقاً من حرص إدارة التفتيش الأمني k9 على إبراز دورهن في المجال الأمني، وطرق التعامل بمهارة عالية واحترافية مع الكلاب البوليسية.

وتقوم المنتسبات بالعديد من المهام وتشمل تأمين وحراسة مواقع المناسبات، والمشاركة في المهام التي تستدعي تدخل المرأة في التفتيش، والمشاركة في المهام والبلاغات الأمنية، وتأمين الفعاليات والمناسبات الكبرى والمعارض التي تستضيفها الدولة.

وتعمل الإدارة على التوجه المستقبلي بدمج الكادر النسائي في مجال البحث والإنقاذ، والمشاركة في المهام الأمنية الدولية، وتأهيلهن ليكن خبيرات في مجال تدريب الكلاب البوليسية، ونيل الاعتماد كمدربات في مجال تدريب مفتشي k9.

التفتيش الأمني .. مشاركات هادفة في الفعاليات المحلية

تحرص إدارة التفتيش الأمني k9 على المشاركة في العديد من الفعاليات المحلية، ومن أبرزها معرض الصيد والفروسية ومعرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس»، ومعرض ومؤتمر آرينا، ومهرجان «أم الإمارات» ومسابقة شاعر المليون، وتأمين المحكمة الاتحادية العليا، وتأمين جامع الشيخ زايد الكبير، وتأمين جميع الفعاليات الرياضية، وتأمين المرافق الحيوية والسواحل، وتأمين المعرض الدولي للطيران الخاص، وتأمين المهرجان المغربي، وتأمين المؤتمرات والاجتماعات الدورية.

وتركز الإدارة جهودها على رفع كفاءة الكوادر الشرطية المتخصصة، وتعريفهم بآخر المستجدات العالمية في تقنيات استخدام كلاب الهجوم ومهام التفتيش الأمني للكلاب البوليسية، كما تنفذ العديد من المشاركات المجتمعية.

وأكدت إدارة التفتيش الأمني حرص شرطة أبوظبي على الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة التي حققها مدربو الكلاب البوليسية والمؤسسات الأمنية والشرطية، في الاستخدام الأمثل لها، وتقديم الحلول الملائمة للتصدي للتحديات ذات الصلة بالتدريب والتفتيش والرعاية البيطرية.

وشهدت مهام وتخصصات الكلاب البوليسية توسعات بشكل كبير من خلال توظيف التقنيات الحديثة في تطوير وتحديث تدريبات الكلاب على مهارات الكشف والبحث عن بعد، حيث يتم استخدامها في المجالات الأمنية المختلفة، من بينها الكشف عن المخدرات والأسلحة، والبحث عن الأحياء والجثث، وفض الشغب والاقتحام.