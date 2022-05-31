«دبي القضائي» يطلق دبلوم الخبرة القضائية

دبي (الاتحاد)

أطلق معهد دبي القضائي بالتعاون مع محاكم دبي الدفعة الرابعة من دبلوم الخبرة القضائية التي ضمت 38 متدرباً، وذلك في إطار مهمته الرامية إلى تطوير القدرات والكفاءات الوطنية من المتدربين، وتزويدهم بالمعارف والخبرات اللازمة والمعلومات الأساسية المتعلقة بطبيعة عمل الخبير.

وانطلاقاً من قيم الثقة والاحترافية التي يتمتع بها المعهد في التدريب، سيكتسب المتدربون المهارات اللازمة لتنفيذ الأعمال المنوطة بهم، بما يتوافق مع أعلى معايير الجودة والإتقان، وذلك عبر مجموعة من المدرّبين المتخصصين وأصحاب الخبرة بالتعاون مع مؤسسات حكومية، بما في ذلك قضاة محاكم دبي، وخبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، ومتخصصون من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

ويتضمن الدبلوم ثمانية مجالات أساسية، حيث سيتناول المدربون عدداً من الموضوعات، بما في ذلك التعريف بالقانون والنظام القانوني في دولة الإمارات، وعموميات في الرشوة والاختلاس والاستيلاء، وغيرها.

وتتمثل أهميّة برنامج دبلوم الخبرة القضائية في تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كأولوية أساسية بالتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة في التطوير المستمر، فيما يؤكّد معهد دبي القضائي من خلال هذه البرامج استعداده الدائم للتعاون مع المؤسسات القضائية والقانونية المحلية، لتأهيل الكوادر المهنيّة المتخصصة.