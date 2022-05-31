«جوي شرطة دبي» ينقل مصاباً بأزمة قلبية

دبي (الاتحاد)

تمكنت طائرة مركز الجناح الجوي في شرطة دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من المساهمة في إنقاذ أحد أفراد طاقم بأخرة نقل تجاري(بولندي الجنسية)- يبلغ من العمر 64 عاماً، بعد نقله على وجه السرعة إلى مستشفى راشد لتلقي العلاج، إثر تعرضه إلى أزمة قلبية حادة في المياه الإقليمية.

وأكد العقيد مدرب طيار علي المهيري، مدير مركز الجناح الجوي، أن الاستعداد العالي للمركز ساهم في إنقاذ حياة فرد طاقم الباخرة بعد الوصول إلى مكان تواجدها على مسافة 28 ميلاً بحرياً في الوقت المناسب.

وأوضح العقيد خلفان المزروعي نائب مدير مركز الجناح الجوي، أن المركز تلقى بلاغاً بأن أحد طواقم الباخرة مصاباً بأزمة قلبية خارج حدود المياه الإقليمية، وبحاجة إلى الرعاية الطبية والنقل إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن. ولفت إلى أن مركز الجناح الجوي عمل على التنسيق مع برج المراقبة في مركز عمليات ميناء جبل علي وحدد موقع الباخرة، ثم انطلقت الطائرة المروحية ليتبين لقائديها عدم وجود مهبط على متن الباخرة، ما استدعى تشغيل الرافعة المُخصصة في عمليات الإنقاذ لإنزال المُسعفين إلى سطحها ثم رفع فرد الطاقم المريض إلى الطائرة، ومباشرة تقديم كافة الإسعافات الضرورية له لضمان استقرار الحالة قبل الوصول إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وأكد مشعل جلفار، مدير ادارة عمليات الإسعاف في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن التعاون النوعي مع شركائنا في شرطة دبي، دائماً ما يثمر بتقديم أفضل الخدمات التي تساهم في إنقاذ الأرواح والحفاظ على سلامة المجتمع، مشيداً بالحرفية العالية التي يتمتع بها فريق الإسعاف الجوي المؤهل للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، ومؤكداً على أهمية التدريب المشترك والمستمر مع مركز الجناح الجوي بشرطة دبي لتحقيق الجاهزية التامة.