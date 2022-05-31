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الشامسي يترأس اجتماع لجنة القيادة العليا
الشامسي يترأس اجتماع لجنة القيادة العليا
1 يونيو 2022 01:48

الشارقة (وام)

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة الاجتماع الخامس للجنة القيادة ‏العليا الدائمة لعام 2022 بشرطة الشارقة، الذي عقد أمس بمقر ‏القيادة بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة وأعضاء اللجنة العليا الدائمة. 
واستعرض الاجتماع عدداً من الخطط الأمنية الرامية إلى تعزيز الأداء في المجال الأمني منها الخطة الإستراتيجية للقيادة العامة لشرطة الشارقة 2023-2026 ‏وخطة التعامل مع حوادث المواقع والمواد الخطرة، إلى جانب عرض لنتائج تقييم الهياكل التنظيمية لمراكز الشرطة ونتائج تقييم السياسات المؤسسية2021، إلى جانب مناقشة القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق. وفي ختام الاجتماع وجه قائد عام شرطة الشارقة بضرورة بذل الاستمرارية في تطوير الخدمات المقدمة من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار الأمني.

سيف الزري الشامسي
شرطة الشارقة
عبدالله مبارك بن عامر
لجنة القيادة العليا
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