رئيس الدولة يتسلم نسخة من كتاب يتناول موارد المياه التاريخية في منطقة الظفرة

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" نسخة من كتاب "الموارد" للمؤلف والباحث الإماراتي علي أحمد الكندي والذي يتناول خلاله موارد المياه التاريخية في منطقة الظفرة، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وقدم الكندي، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر، نبذة بشأن الأبواب والفصول التي يتضمنها الكتاب والذي يوثق الحياة الاجتماعية السائدة قديما في منطقة الظفرة خاصة أثر موارد المياه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وأهم المسميات التي حملتها الموارد والأحداث التاريخية التي مرت بها.

وقال الكندي إن الكتاب صدر بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية ويهدف إلى تسليط الضوء على الأهمية التاريخية لمنطقة الظفرة ضمن تاريخ إمارة أبوظبي وطبيعة الحياة فيها قبل اكتشاف النفط، بجانب أهم الأحداث التي مرت بها المنطقة وارتبطت خاصة بمصادر المياه.