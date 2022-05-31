أبرز مواضيع مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية في عددها لشهر يونيو

تتناول مجلة "ناشيونال جيوغرافيك العربية" التابعة لأبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، في عددها لشهر يونيو 2022 مجموعةً من المواضيع الشائقة والمتميزة التي تتنوع بين أسرار حاسة اللمس لدى الإنسان والظواهر البحرية الفريدة في الفلبين ورحلة نجاة الوشق الأيبيري من خطر الانقراض، فضلاً عن تأثيرات التغير المناخي في المنظومة النهرية بالولايات المتحدة، تحت عناوين "سلطان اللمس" و"كنوز الفلبين البحرية" و"عودة الوشق الأيبيري" و"أسماك تهجر أميركا".

تطرح المجلة في موضوع سلطان اللمس سؤالاً حول الأهمية الكبرى لحاسة اللمس وسبب الحاجة الماسة إليها لننعم بالسعادة، سواءً كانت على شكل تربيتٍ أم حضن أم عناق أم مصافحة، مثالًا لا حصرًا. ويحشد العلماءُ والمهندسون والأطباء والمتطوعون للأبحاث جهودَهم للإجابة عن هذا السؤال وفك شفرة هذه الحاسة الأعقد على الإطلاق. ويبقى الرهان الأكبر على إمكانية استعادة اللمس -حركةً وإحساساً- للذين فقدوا نعمته.

وتُطلع المجلة قرّاءها في كنوز الفلبين البحرية على عجائب هذا الأرخبيل المكوّن من أكثر من 7 آلاف جزيرة، بما فيها من زرابي مرجانية مبثوثة، وأسراب أسماك لا معدودة بأشكال غير معهودة. وتلقي الضوءَ على التهديدات الطبيعية والبشرية المحدقة ببعضٍ من هذه الجزر، وعلى رأسها التغير المناخي والاستغلال المفرط؛ ومدى الحاجة المُلحة إلى حماية هذا الفردوس الزاخر بالكنوز الطبيعية قبل فقدانه بصفة نهائية.

ويَبرز الوشق الأيبيري، المتوطّن بالأصل في إسبانيا والبرتغال، بوصفه بطلاً حقيقياً لقصة نجاح مُدوِّية تروي عودته القوية إلى مسرح الحياة البرية. إذ يلقي موضوع عودة الوشق الأيبيري الضوءَ على دور المنظمات المحلية والعالمية في إنقاذ هذا السنور الصغير قصير الذيل من خطر الانقراض الناجم عن الصيد الجائر وتَفَتّت موائله وتفشي الأمراض لدى فرائسه قبل عقدين من الزمن.

ويُنذر موضوع أسماك تهجر أميركا برياح التغير المناخي التي تهُبُّ على المنظومة النهرية في الولايات المتحدة، مهددةً بالقضاء على أحد أنماط الصيد الترفيهي الأكثر شعبية في هذا البلد. إذ أضحت أسماك المياه الباردة، وأشهرها السلمون المرقط، تعاني انهيار الموائل في الأنهار والبحيرات بسبب احترار المياه وانخفاض برودة فصل الشتاء. أما تهجين الأنواع الأصيلة مع الدخيلة، فهو ما يزيد الطين بلّة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلة "ناشيونال جيوغرافيك العربية" هي مجلة معرفية شاملة، تصدر عن "أبوظبي للإعلام" بنسختها العربية منذ أكتوبر 2010 بالشراكة مع المجلة العالمية "ناشيونال جيوغرافيك" التي تأسست في عام 1888.