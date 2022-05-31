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بدء حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في أبوظبي اعتباراً من غدٍ
بدء حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في أبوظبي اعتباراً من غدٍ
31 مايو 2022 19:43

تبدأ هيئة البيئة – أبوظبي حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة اعتباراً من 1 يونيو 2022، وذلك في إطار سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها في 2020 لتعزيز الحياة المستدامة لجميع سكان أبوظبي.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، على حسابه الرسمي على موقع تويتر، إن الهيئة "دعت منافذ البيع بالتجزئة في الإمارة لتوفير أكياس بديلة صديقة للبيئة وقابلة لإعادة الاستخدام مقابل رسم رمزي لتشجيع المستهلكين على تبني هذا التغير الإيجابي في السلوك البيئي، دعماً لجهود الإمارة نحو تحقيق مستقبل صديق للبيئة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هيئة البيئة
أبوظبي
أكياس البلاستيك
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