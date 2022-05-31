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رئيس الدولة يمنح سفير اليونان وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
رئيس الدولة يمنح سفير اليونان وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
31 مايو 2022 19:02

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، سعادة ديونيسوس زويس سفير جمهورية اليونان لدى دولة الإمارات، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.
 وقلد معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، سعادة السفير اليوناني الوسام خلال استقباله في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي. وأعرب معاليه عن أمنياته لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات المتميزة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان في المجالات كافة. ومن جانبه، أعرب سعادة ديونيسوس عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها الدولة خلال الخمسين عاماً الماضية والتي تعكس حرص القيادة وطموحها للارتقاء بمكانة الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة. وفي الختام، تقدم سعادة السفير بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين. 

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
اليونان
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