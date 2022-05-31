الطقس المتوقع على الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً ومغبراً أحياناً نهاراً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر قد تمتد على بعض المناطق الداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون نشطة السرعة أحياناً مثيرة الغبار والأتربة على بعض المناطق، خاصة مع السحب. البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية وسرعتها من 15 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:12 والمد الثاني عند الساعة 01:48 والجزر الأول عند الساعة 08:38 الجزر الثاني عند الساعة 19:29.

بحر عمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:29 والمد الثاني عند الساعة 22:01 والجزر الأول عند الساعة 17:04 والثاني عند الساعة 04:56.