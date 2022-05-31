«التربية»: برنامج صيفي «افتراضي» استعداداً للدراسة الجامعية

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل في البرنامج الصيفي «استعداد» للعام 2022 ضمن مبادرة «سفراؤنا»، والذي تستهدف فيه الطلبة من الصف الثامن لغاية الثاني عشر، والمعلمين.

ويستمر التسجيل لغاية يوم الجمعة في العاشر من يونيو الجاري. ويساهم البرنامج في تعزيز قدرات الطلبة وإثرائها وتزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية للنجاح في مختلف المجالات التي تتطلب مهارات البحث العلمي وريادة الأعمال والقيادة والدبلوماسية.

كما يهدف البرنامج إلى تزويد الطلبة بالمعارف التي يحتاجونها لتجويد عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات داخل وخارج الإمارات. وأكدت الوزارة أن آخر مهلة للتسجيل هي يوم الجمعة في العاشر من يونيو المقبل.

وكانت الوزارة قد أطلقت «استعداد» في شهر يونيو من عام 2020 لتؤكد على أهمية تمكين الطلبة من تكوين مهارات حيوية ستشكل فيما بعد أسس متينة تمكّنهم من الانخراط بالحياة الجامعية بكل ثقة واقتدار، متسلحين بأرقى المعارف والمهارات ليواصلوا مسيرتهم وفق أسس منهجية وعلمية مدروسة تم وضعها بحيث تكرس بالطلبة عدة مهارات حيوية لابد من إتقانها وممارستها بالشكل الأمثل.

وأوضحت الوزارة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة أن مدة تنفيذ البرنامج تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، خلال الفترة من الرابع من يوليو حتى أواخر شهر أغسطس المقبل. وشرحت الوزارة أهمية تمكين المعلمين من القيام بدورهم الحاسم في إنجاح النظام التعليمي، من توفير فرص تدريبية غنية لهم لإثراء وتعزيز معارفهم، وبناء وتطوير قدراتهم البحثية ومهاراتهم الإبداعية والابتكارية في مختلف المجالات، وتسليحهم بمهارات القرن الحادي والعشرين. إذ تم وضع خطة بالتعاون مع الجامعات والجهات المنفذة للبرنامج لتحديد دور ومسؤوليات المعلم المشارك في برنامج سفراؤنا الوطني «استعداد».