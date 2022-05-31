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صورة هلال شهر "ذو القعدة" من أبوظبي
صورة هلال شهر "ذو القعدة" من أبوظبي
31 مايو 2022 13:27

نشر مركز الفلك الدولي صورة هلال شهر "ذو القعدة" من أبوظبي، والذي تم تصويره نهاراً، اليوم بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي.


وأوضح المركز أن وقت التصوير الثلاثاء 31 مايو 2022م الساعة 11 صباحا توقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 9.5 درجة. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ذي القعدة
أبوظبي
الهلال
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