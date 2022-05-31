نشر مركز الفلك الدولي صورة هلال شهر "ذو القعدة" من أبوظبي، والذي تم تصويره نهاراً، اليوم بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي.



وأوضح المركز أن وقت التصوير الثلاثاء 31 مايو 2022م الساعة 11 صباحا توقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 9.5 درجة.