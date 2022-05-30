الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي في دورتيها الثامنة عشرة والتاسعة عشرة.

بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمة، قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي على حضور وتشريف سموه الحفل، وتكريمه لعدد من الباحثين في الوطن العربي، مشيراً إلى أن الجائزة تعزّز الحضور الإقليمي والعالمي لجامعة الشارقة، والأدوار التي تقوم بها وتشجيعها للمتفوقين في مختلف المجالات والاحتفاء بهم.. وتناول مدير الجامعة في كلمته مسيرة وأهداف الجائزة، قائلاً: إن الجائزة ظلت تتقدم وتتطور إلى أن سطرت سجلاً حافلاً من التكريم للباحثين الذين أثبتوا جدارتهم في مجال العلوم الإدارية، وقد بلغ عددهم منذ انطلاق الجائزة 47 باحثاً من أصل 1242 باحثاً ترشحت أطروحاتهم للفوز بالجائزة، وكان منهم 239 في المجالات المالية و952 في مجال العلوم الإدارية.

وقام سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي في نهاية الحفل بتكريم الفائزين بالجائزة والرعاة. وفاز بجائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي «الدورة الثامنة عشرة» عن فئة العلوم الإدارية الدكتور فريد محمود الأميري «دولة الإمارات العربية المتحدة» بالمركز الأول، والدكتور محمد بن حمدان العنزي «المملكة العربية السعودية» بالمركز الثاني، والدكتور حسن سهيل محمد غرة «الجمهورية العربية السورية» بالمركز الثالث.

وعن فئة العلوم المالية، فاز بالمركز الأول الدكتور أحمد هاني حمود الضمور «المملكة الأردنية»، وفاز بالمركز الثاني الدكتور عبد الرحمن بن علي الجبر «المملكة العربية السعودية»، ونال المركز الثالث الدكتور حمد سالمين سعيد بن الزوع «اليمن».

أما في الدورة التاسعة عشرة، ففاز بالمركز الأول عن فئة العلوم الإدارية الدكتور محمد هاني غيث «جمهورية مصر العربية»، وفاز بالمركز الثاني الدكتور أحمد عدنان زيد «دولة فلسطين»، وفاز بالمركز الثالث الدكتور علاء مشعان عبيد «جمهورية العراق». وعن فئة العلوم المالية فكان المركز الأول من نصيب الدكتورة أمينة محمد علي بو علاي «مملكة البحرين»، والمركز الثاني فازت به الدكتورة ريم عبد الفتاح خميس «دولة فلسطين»، والمركز الثالث حصل عليه الدكتور بدر بن جويعد السبيعي «المملكة العربية السعودية».

تكريم

كرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، في منتدى الطلاب بالجامعة، عدداً من علماء الهيئة البحثية والتدريسية للجامعة والمصنفين ضمن أفضل 2 في المائة من العلماء في العالم. شمل التكريم 46 عالماً وباحثاً من المصنفين ضمن أفضل 2 في المائة‎ من علماء العالم وفق ما نشرته جامعة ستانفورد الأميركية بالتعاون مع دار النشر «السيفيير بي في» استناداً لعاملي التأثير في مجال العلوم على مدى عام واحد وعلى مدى سنوات الخدمة. وشمل التكريم أيضاً 5 من العلماء الحاصلين على المراكز الأولى والثانية وفق تصنيف موقع «Research.com» العالمي، والذي يصنف العلماء طبقاً للإنتاجية البحثية وعدد الاستشهادات عالمياً.