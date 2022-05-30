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989 مشروعاً إنسانياً لـ«الشارقة الخيرية» في كينيا
989 مشروعاً إنسانياً لـ«الشارقة الخيرية» في كينيا
31 مايو 2022 01:40

الشارقة (الاتحاد)   

نفذت جمعية الشارقة الخيرية العديد من مشاريعها الخيرية التي حملت عطاء المحسنين إلى جمهورية كينيا منذ عام 2017 وحتى نهاية شهر مارس من العام الجاري (2022) بحجم إنفاق بلغ نحو 17.7 مليون درهم على نحو 989 مشروعاً.
تفصيلاً، أفاد محمد عبدالرحمن آل علي مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي بأن الجمعية تتطلع من خلال جهودها الإغاثية لتجعل العمل الخيري سبيلاً في تنمية المجتمعات والارتقاء بمستوى المعيشة لمواطنيها، وتقديم الإغاثات وفق المعايير الدولية، وقد أثمرت أعمال الجمعية التي تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارة الدولة في العاصمة «نيروبي» عن بناء 36 بيتاً للفقراء ضمن مشاريع الإيواء التي تنفذها الجمعية لدعم الأسر المتعففة، و21 فصلاً دراسياً بهدف نشر برامج التعليم بين المناطق النائية ضمن مبادرة «هيا نتعلم»، بالإضافة إلى7 أوقاف خيرية، بخلاف تدشين 210 مشروعات للأسر المنتجة ضمن جفير الخير الذي يركز على توفير الأدوات اللازمة للحرفين والمهنيين ليتحصلوا من خلالها على قوت يومهم. كما تم توفير مياه الشرب النقية للسكان عبر 696 بئراً، و3 شبكات لتحلية المياه، موضحاً أن إنشاء هذه الآبار بين القرى النائية من شأنه أن يعزز توفير المياه للسكان، كما تم بناء 16 مسجداً للتيسير على المصلين أداء الشعائر. وقال «آل علي»، إن مشاريع الأسر المنتجة حازت اهتمام الجمعية لكونها سبيلاً يتسم بالبساطة في تمكين بعض أرباب الحرف والصناعات البسيطة من كسب قوت يومهم من كدّ أيديهم، وبذلك يصبحوا أصحاب حرف ومهنة ويد عاملة بدلاً من الاعتماد على مساعدات الجمعيات والمؤسسات الخيرية، مؤكداً أن هذه المشاريع تمت بفضل تجاوب المتبرعين وجودهم وحرصهم على دعم مشاريع الخير التي تجسد مبادئ التكافل والترابط، وسعي دولة الإمارات بمؤسساتها إلى تقديم العون لكل محتاج في أي مكان كان دون تمييز بين جنس أو لون.

جمعية الشارقة الخيرية
كينيا
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