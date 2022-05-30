«مؤسسات محمد بن خالد» تطلق «متحدون سنظل»

العين (وام)

أطلقت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، برعاية رئيس مجلس إدارة المؤسسات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، مبادرة «متحدون سنظل»، التي ترتكز في رؤيتها على تعميق روح الولاء والانتماء للوطن، ضمن برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التطوعي تحت شعار «تطوعك انتماء»، بالتعاون مع مركز العين لرعاية الموهبة. وتستهدف المبادرة كافة أفراد المجتمع، من خلال توجيه الدعوة العامة لهم لتسجيل مقطع مصور يعبر عن تعميق روح الولاء والانتماء، بمبايعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتأكيداً على الطاعة وعهداً على الاعتزاز بهويتهم الوطنية والدفاع عنها بأرواحهم، وتعميق روح التطوع عبر كونهم سفراء لدولتهم بتمسكهم بالقيم الأصلية وموروثهم المادي والمعنوي. ورحبت إدارة المؤسسات بفكرة المبادرة وبادرت لتنفيذها وفق توجيهات رئيس مجلس الإدارة التي تؤكد أهمية تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمئوية الإمارات 2071 تحت مظلة القيادة الرشيدة.