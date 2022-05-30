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تقييم الأداء افتراضياً لموظفي الشارقة
مشاركة في ورشة تقييم الأداء افتراضياً (من المصدر)
31 مايو 2022 01:38

الشارقة (الاتحاد)

 نظمت دائرة الموارد البشرية في الشارقة ورشة تقييم الأداء، عبر تقنية البث المباشر على «الإنترنت»، واستهدفت الورشة عدداً من المسؤولين والموظفين من مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة. كما تضمنت الورشة التدريب على كيفية صياغة الأهداف الذكية، التي تساهم في ضمان التركيز على النواحي الرئيسية المهمة، مما يحقق الإنجاز بكل كفاءة وفاعلية.
تهدف الورش التي تنظمها الدائرة إلى الاطلاع الدائم على الاحتياجات التدريبية الخاصة بجميع الجهات الحكومية في كل مرحلة من مراحل نظام تقييم الأداء، وذلك ضمن حرص الدائرة على نشر ثقافة نظام تقييم الأداء وتعزيز معرفة المسؤولين والموظفين بخطوات تطبيق جميع مراحل النظام لتطوير مستوى أداء الموظفين وتشجعيهم على الابتكار والتميز في إنجاز الأعمال. وتسعى الورش إلى نشر ثقافة نظام تقييم الأداء لدى الموظف والمسؤول المباشر، ومعرفة كيفية تطبيق النظام الإلكتروني، وتعريف الموظفين بالأحكام العامة الخاصة بنظام تقييم الأداء من مثل: تقييم موظفي الخدمة الوطنية والتظلمات.

دائرة الموارد البشرية
الشارقة
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