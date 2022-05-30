«أشغال الشارقة» تعلن استراتيجيتها 2022-2024

الشارقة (الاتحاد)

أكد المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، تميز جهود جميع الموظفين والمهندسين في الإنشاء وصيانة المباني والمحافظة على استدامتها، كما حث على العمل بروح الفريق الواحد والاهتمام بشؤون المجتمع، جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الدائرة لإطلاق الخطة الاستراتيجية لها 2022 - 2024، وتحمل عنوان «إعمار حضاري مستدام». وقال السويدي، إن الوصول إلى التميز لا يأتي إلا بتكاتف الجميع والتنسيق بينهم لتبادل المبادرات والخبرات وإنجاز المهام بكل دقة وأمانة؛ مشيراً إلى أن الدائرة حققت خلال 2021 تحقيق إنجازات عدّة أهّلتها للفوز بعددٍ من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية.