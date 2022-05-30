منظومة جديدة لضبط عملية تسجيل الطلبة في النقل المدرسي

دينا جوني (دبي)

تطلق «مواصلات الإمارات» ومؤسسة الإمارات للتعليم منظومة جديدة مطوّرة في إدارة الحافلات في المدرسة الإماراتية، تسهم في تسهيل طلب الخدمة من قبل أولياء الأمور، كما تساعد مقدّمي الخدمة على التخطيط السليم وتنظيم تدفق الحافلات والاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية.

وستكون «آمنة» الشخصية الافتراضية لـ«مواصلات الإمارات» التي تقود تلك العملية، وفقاً لتعميم حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، و«آمنة» عبارة عن قناة رديفة إضافية للقنوات التقليدية في تسجيل الأبناء في الحافلات المدرسية، والتي يمكن لأولياء الأمور التواصل معها مباشرة عبر «الواتس آب»، وسيتم ذلك من خلال روابط إلكترونية ستُعمّم قريباً على جميع أولياء الأمور في رياض الأطفال والمدارس الحكومية من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم. وسيبقى بمقدور أولياء الأمور الحضور إلى المدرسة لتسجيل أبنائهم في الفترة الزمنية التي تحددها الجهة القائمة على الخدمة. وتتيح القناة الإلكترونية الجديدة ضبط عملية تسجيل الطلبة في النقل المدرسي، عبر إتاحة المجال لأولياء الأمور في تسجيل أبنائهم بخطوات بسيطة يمكن القيام بها في أي وقت ومكان، وحجز مقاعد الطلبة كل باسمه وبرقم الهوية الخاص به، كما تسهّل تلك القناة عملية التسجيل لأولياء الأمور الذين لا يرتاد أبناؤهم المدرسة نفسها، أو الذين يدرسون في مراحل دراسية مختلفة.

وكانت «مواصلات الإمارات» قد أطلقت النسخة التجريبية من المشروع، الذي تواصلت من خلاله مع الآلاف من أولياء الأمور الذين قاموا بالتسجيل في القناة الجديدة للنقل المدرسي. ويأتي ذلك من منطلق حرص مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على تحسين خدمات المواصلات المدرسية بالاتفاق مع «مواصلات الإمارات»، وتطوير المنظومة الحالية لتصبح أكثر مرونة وسهولة، وبناءً على ذلك، توفر «مواصلات الإمارات» أنظمة إلكترونية تساعد في التخطيط السليم، وتسهم في الاستغلال الأمثل للحافلات.

بيانات

طلبت «تعليم» من أولياء الأمور ضرورة توفير بعض البيانات من الطلبة وأولياء الأمور، ضمن الاستعداد لتطبيق الأنظمة الجديدة والتمكّن من الاستفادة القصوى من الخدمة، وسيكون على أولياء الأمور توفير عناوين الطلبة بصيغة خطوط العرض والطول، وإدخالها من قبل الإدارات المدرسية في نظام «المنهل»، وذلك لتحديد موقع المنزل على الخريطة وتصميم خطوط سير الحافلات، وتحديد الاحتياجات من الحافلات، وسيكون على ولي الأمر إدخال طلب خدمة نقل مدرسي بشكل سنوي للتمكّن من الحصول على خدمة المواصلات. وسيقوم ولي الأمر بذلك مع «آمنة» الشخصية الافتراضية، التي ستقوم بطرح مجموعة من الأسئلة في المحادثة على «الواتس آب»، ليقوم ولي الأمر بتسجيل أبنائه وإرسال موقع المنزل.

كما على إدارات المدارس مراجعة بيانات الطلبة لديهم وتحديد الطلبة الذين لا تتوافر هوية أولياء أمورهم، والتواصل معهم ليتم توفير البيانات وإدراجها في «المنهل».