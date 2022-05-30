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ضاحي خلفان: شبابنا يتقلدون المراكز القيادية بمواهبهم
ضاحي خلفان خلال تكريم الموهوبين (وام)
31 مايو 2022 01:39

دبي(وام)

 برعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أقيم صباح أمس الملتقى السنوي لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين «يوم الموهوب الإماراتي» بفندق فيرزاتشي دبي بمنطقة القرهود. 
وشهد الملتقى تكريم نخبة من الموهوبين من أصحاب الابتكارات، وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والرعاة.
 وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم: نحتفي بتكريم الموهوبين الذين كانت لهم إنجازات واضحة على الصعيدين الوطني والدولي، ولكي يكون الحفل مميزاً، اخترنا له يوماً نستذكر فيه مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، ألا وهي يوم ميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تخليداً لذكراه كقائد استثنائي موهوب، فقد كان أول من قدم كل الدعم لأبناء الدولة.

 

ضاحي خلفان
دبي
حصة بوحميد
جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين
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