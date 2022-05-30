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اللجنة المشتركة بين الإمارات وأستراليا تبحث التعاون في المجالات الدفاعية
اللجنة المشتركة بين الإمارات وأستراليا تبحث التعاون في المجالات الدفاعية
31 مايو 2022 01:40

أبوظبي (وام)

عقدت اللجنة المشتركة للتعاون العسكري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، اجتماعها الحادي عشر خلال الفترة من 23 حتى 27 مايو الحالي في العاصمة الأسترالية كانبرا. 
ترأس وفد وزارة الدفاع اللواء الركن طيار مبارك علي النيادي، رئيس الإدارة التنفيذية لسياسات الدفاع والشؤون الاستراتيجية. 
 وعقد الوفد خلال الزيارة عدة اجتماعات مع كل من قائد قوة الدفاع الأسترالي ونائبه، ومع عدد من القادة والوكلاء المساعدين في وزارة الدفاع الأسترالية، حيث جرى بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية، إلى جانب مناقشة عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ونقل الوفد تحيات كل من معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، لوزارة الدفاع الأسترالية. وقام الوفد بزيارة النصب التذكاري الأسترالي للحرب، حيث تم وضع إكليل للزهور ضمن المراسم الرسمية للزيارة، بحضور نائب قائد قوة دفاع أستراليا. وفي ختام الزيارة، كرمت وزارة الدفاع الأسترالية اللواء مبارك النيادي بنجمة الأداء المتميز لوزارة الدفاع الأسترالية، وذلك تقديراً لما قدمه من جهود متفانية في تطوير التعاون المشترك بين البلدين.

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