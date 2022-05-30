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توصية بإنشاء سجل وطني للخلايا الجذعية
توصية بإنشاء سجل وطني للخلايا الجذعية
31 مايو 2022 01:38

أبوظبي (وام)

أوصى المشاركون بمؤتمر الإمارات الأول لزراعة نخاع العظم لدى الأطفال، الذي اختتم أعماله أمس الأول في أبوظبي، بإنشاء سجل وطني للخلايا الجذعية في دولة الإمارات، ما سيسهل الحصول على متبرعين بالخلايا الجذعية عند القيام بإجراء زراعة نخاع العظم للمرضى.  وناقش المشاركون في ختام أعمال المؤتمر أهمية العلاج الجيني في علاج الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الدم وضرورة توفير واستخدام هذا العلاج في الدولة، كما تم استعراض تجارب العلاج الجيني في عديد من الدول المتقدمة في هذا المجال منه أمريكا وإنجلترا وألمانيا والنمسا والهند وتايلاند الذين ناقشوا أيضاً الجوانب المختلفة لإدارة زراعة نخاع العظام. 
وشارك أطباء متخصصون في زراعة الأعضاء من الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية تجربتهم في زراعة نخاع العظام لدى الأطفال في الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية. وتحدث الدكتور لورنس فولكنرالمستشار الدولي لقسم زراعة نخاع العظام في مدينة برجيل الطبية عن إمكانية إجراء عملية الزرع لدى الأطفال في ظل وجود أمراض نقص المناعة الأولية، مشيراً إلى أن مرض نقص المناعة الأولية يعد أكثر شيوعاً في دولة الإمارات، لذلك فإن وجود مركز للزرع لمرض نقص المناعة الأولي يعد أمراً ضرورياً. 
وشارك في المؤتمر الذي استمر 3 أيام أكثر من 2500 خبير ومتخصص في طب الأطفال وأورام وأمراض الدم لدى الأطفال من داخل وخارج الدولة، على رأسهم مركز أبوظبي للخلايا الجذعية إضافة لمشاركات طبية عالمية مرموقة من مستشفيات فيلادلفيا وبوستن وسنسوناتي للأطفال، فيما قدم المؤتمر 12 جلسة حوارية تضمنت 43 محاضرة ناقش خلالها المتحدثون الذين يزيد عددهم عن 44 متحدثاً من 37 دولة زراعة نخاع العظم، وأهميتها كعلاج رئيسي في أورام وأمراض الدم الوراثية كالثلاسيميا والفرق بين زراعة العظم الذاتية «استخراج الخلايا الجذعية من ذات المريض» وبين زراعة نخلع العظم من متبرع آخر والعناية بالمرضى بعد الزراعة، وتم عرض أولى عمليات زراعة نخاع العظم للأطفال من متبرع في الدولة لطفلة مصابة بفقر الدم المنجلي، والتي تم إجراؤها بمدينة برجيل الطبية. 

زراعة
استعرض المتحدثون أهمية زراعة نخاع العظم من متبرع لمرضى سرطان الدم «اللوكيميا» ودور زراعة نخاع العظم للأمراض غير الخبيثة «أمراض الدم» كفقر الدم المنجلي، واستخدام الخلايا الجذعية في علاج هذه الحالات، وكيفية تحضير المرضى الأطفال لعمليات زراعة النخاع وأهمية برنامج الرعاية المقدم بعد الزراعة.

 

الإمارات
الأطفال
الخلايا الجذعية
أبوظبي
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