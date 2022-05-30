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طقس اليوم صحو نهاراً ورطب ليلاً
طقس اليوم صحو نهاراً ورطب ليلاً
31 مايو 2022 01:38

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس  اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، ورطباً ليلاً وصباح غد الأربعاء، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة. 
وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية وشمالية شرقية، وسرعتها من 15 إلى 25 كلم/س ، تصل إلى 40 كلم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:33 والمد الثاني عند الساعة 01:21 والجزر الأول عند الساعة 08:06 والجزر الثاني عند الساعة 19:04. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:59 والمد الثاني عند الساعة 21:27 والجزر الأول عند الساعة 16:31 والجزر الثاني عند الساعة 04:25.

المركز الوطني للأرصاد
الطقس
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