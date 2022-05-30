تفاهم بين «الإمارات الصحية» و«الأوروبية للجودة»

دبي(الاتحاد)

وقعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مذكرة تفاهم مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة في الشرق الأوسط بهدف بناء علاقة فعالة ومستدامة بين الجهتين وتطبيق أفضل الممارسات الصحية على المستويين الإقليمي والعالمي.

جاء توقيع مذكرة التفاهم خلال مشاركة المؤسسة في فعاليات مؤتمر المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة في الشرق الأوسط الذي انعقد مؤخراً في دبي ولأول مرة في الشرق الأوسط بحضور الدكتور يوسف محمد السركال المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وبول ليتل رئيس مجلس المديرين للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، وعددٍ من مديري الإدارات لدى الجانبين.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل أطر التعاون المثمر بين المؤسستين لتحقيق الأهداف المشتركة،، والتي تشمل بناء القدرات والمهارات القيادية في القطاع الصحي، وإطلاق جائزة للتميز والجودة خاصة للقطاع الصحي وموجهة للمنشآت ومزودي خدمات الرعاية الصحية، فضلاً عن الاطلاع على آخر المستجدات وأفضل الممارسات في المجال الصحي والاستفادة منها كمدخلات لتطوير القطاع، وتحقيق الريادة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.

وقال الدكتور يوسف محمد السركال «إن مذكرة التفاهم تأتي كجزء من جهود حثيثة تقوم بها المؤسسة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية المثمرة، بهدف تحقيق رؤيتها المتمثلة بريادة قطاع الرعاية الصحية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المتميزة». وتابع «تنطوي أهمية المذكرة في كونها أُبرمت مع مؤسسة عريقة ومتمرسة وذات خبرة واسعة امتدت على مدى أكثر من 30 عاماً، حيث ساهمت المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة في دعم أكثر من 50000 مؤسسة حول العالم على تحقيق أداء إيجابي».

وتتضمن مذكرة التفاهم تعاون المؤسستين في تطوير وإطلاق جائزة متخصصة للقطاع الصحي موجهة للمنشآت الصحية المتميزة من خلال تبني معايير للقطاع الصحي تعكس طبيعة وخصوصية هذا القطاع.