عيادة للعلاج الطبيعي في مركز الهير الصحي

أبوظبي (وام)

أعلنت «الخدمات العلاجية الخارجية»، إحدى المنشآت التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أمس، عن افتتاح عيادة العلاج الطبيعي في مركز الهير الصحي في العين. وأوضحت الدكتورة فاطمة الدرمكي مديرة إدارة المراكز الصحية في العين في الخدمات العلاجية الخارجية، أن الهدف من افتتاح عيادة العلاج الطبيعي في مركز الهير الصحي تسهيل وصول أهالي المنطقة إلى هذه الخدمة التي تعد الخطوة الرئيسة الأولى لاستعادة وظائف الجسم والمحافظة عليها وتجنب الجراحة في بعض الحالات، والتي تشمل صعوبة في التنفس أو آلاماً في المفاصل أو صعوبة في الحركة. كما نسعى من خلال هذه العيادة إلى تشجيع المجتمع المحيط بنا وتثقيفهم بأهمية الحركة والطرق الصحيحة لها، ففي الحركة بركة. وتمتاز عيادة العلاج الطبيعي في مركز الهير الصحي بأجهزة متنوعة وحديثة لتمكين المعالج الطبيعي من تقديم خدمات لتطوير واستعادة الحركة القصوى والقدرة الوظيفية للمراجعين في جميع مراحل حياتهم، سواءً كانت الحركة والوظيفة مرتبطة بالإصابة أو الأمراض أو الاضطرابات أو الظروف أو العوامل البيئية.