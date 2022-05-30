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صحة دبي تطلق «سلامة» في نسخة مطورة
صحة دبي تطلق «سلامة» في نسخة مطورة
31 مايو 2022 01:37

دبي(الاتحاد)

أطلقت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، النسخة الحديثة والأكثر تطوراً لمشروعها الطموح «الملف الطبي الإلكتروني الموحد - سلامة»، والتي جاءت وفق أعلى المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً في مثل هذه النظم الطبية المتكاملة. وعن تفاصيل النسخة المحدثة والمطورة للمشروع، قالت كليثم الشامسي مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي: لقد تم ترقية المشروع ودعمه بأفضل التقنيات، وذلك لمواكبة المقتضيات الحالية ومتطلبات المستقبل، والتي تقضي بتعزيز منظومة الرعاية الصحية بأنظمة متكاملة، تخدم الأطباء والمرضى وجميع المستفيدين من المشروع، وكذلك المستخدمين له في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية وفي غرف العمليات والصيدليات، وأيضاً في نقطة تسجيل دخول المتعاملين والمرضى للمنشآت الطبية.
وأكدت أن النسخة المطورة من «سلامة» تحمل مزايا وتسهيلات غير محدودة، منها: تسهيل إجراءات توثيق المهام وتفاصيل الأدوية، وتوصيل الأدوية إلى غرف المرضى،وغيرها.

دبي
صحة دبي
هيئة الصحة
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