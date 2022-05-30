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معايير البنية التحتية في ورشة بأبوظبي
معايير البنية التحتية في ورشة بأبوظبي
31 مايو 2022 01:40

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، ورشة عمل بهدف توعية كافة مستخدمي الأدلة الخاصة بمشاريع البنية التحتية، متمثلين بـ (الملّاك، الاستشاريين، المقاولين، المصنعين، الموردين) وإطلاعهم على ما تم تضمينه في أحدث نسخة من الأدلة، حيث استهدفت الورشة المتخصصين في مجال البنية التحتية من جهات حكومية وخاصة، وطلاب الكليات والجامعات المتخصصين بالهندسة المدنية والمعمارية.
وتأتي هذه الورشة منسجمة مع أولوية تطوير وتحديث المواصفات والمعايير الفنية والتصميمية ومعايير الصيانة والتشغيل لجميع أصول البنية التحتية على أسس ومبادئ الاستدامة.. شارك في الورشة كل من: دائرة البلديات والنقل، بلدية مدينة العين، بلدية منطقة الظفرة، مركز النقل المتكامل، مركز المتابعة والتحكم، شركة أبوظبي للتوزيع، شركة أبوظبي للخدمات العامة - مساندة، شركة بارسونز، شركة بنية، شركة الدار العقارية. وتهدف الورشة إلى تحقيق العديد من الفوائد الإيجابية لتشمل توعية كافة الأفراد المعنيين بالأدلة بما تم تضمينه بالتحديث لضمان توافق أفضل مع المتطلبات، حيث سيتم تقديم تصاميم بصورة سليمة متوافقة مع كافة المتطلبات، التوافق مع متطلبات المواد، ضمان الحصول على اعتماد تصاميم بصورة أسرع، ضمان تنفيذ المشاريع بصورة سليمة وتوفير الوقت والمصادر والتكاليف، توفير بنية تحتية تخدم المجتمع ومستخدمي الطريق، تضمين أحدث التقنيات في مجال تصميم شبكات طرق البنية التحتية، جعل الأدلة وثائق متكاملة، تحسين كفاءة التقديمات الفنية لتصاميم طرق البنية التحتية، تحسين إجراءات صيانة شبكات طرق البنية التحتية.

أبوظبي
البنية التحتية
دائرة البلديات والنقل
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