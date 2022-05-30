«تدوير» تنظم محاضرات توعية في العين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» تنظيم سلسلة من محاضرات التوعية بمدينة العين بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي؛ بهدف تعريف الجمهور بخدمات ومشاريع المركز التي تعنى بالحفاظ على النظافة العامة ومكافحة آفات الصحة العامة في إمارة أبوظبي.

وشملت المحاضرات التي تنظمها «تدوير» محاضرة توعية عقدها المركز في مجلس الفوعة بمدينة العين السبت الماضي تحت عنوان «خدمات مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير»، قدمها المهندس إبراهيم الزيودي، اختصاصي تصنيف حشرات، مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، واستعرض خلالها نبذة عن المركز وخدماته ومجالات عمله ومصانع إعادة التدوير التابعة له، والتي يتم من خلالها تحويل النفايات إلى موارد، واستعرضت المحاضرة خدمات جمع ونقل النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة بمنطقة الفوعة في مدينة العين، وسبل مشاركة الجمهور في تنفيذ تلك الخدمات والمحافظة على نظافة المدينة.

وقال المهندس نايل الشامسي، مدير فرع العين، مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: «يحرص المركز بشكل مستمر على تنظيم الفعاليات التي تعنى برفع مستوى وعي سكان الإمارة بأهمية الحفاظ على البيئة، وتشجيعهم على ممارسة وتبني السلوك البيئي السليم الذي من شأنه دفع عجلة التنمية المستدامة، ونتطلع من خلال هذه المحاضرات التي تستهدف الجمهور في مدينة العين إلى تعريفهم بأهمية الدور الذي يقوم به المركز في بناء أنظمة متكاملة لإدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين والمجتمع، من خلال تعريفهم بالخدمات المتنوعة التي يوفرها المركز للإمارة وتشجيعهم على المساهمة في تحقيقها».

كما تشمل سلسلة المحاضرات التي ينظمها المركز محاضرة تحت عنوان «مشاريع إعادة التدوير ومنتجاتها»، يقدمها عبدالعزيز الجابري، ضابط أول مشاريع المطامر، مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، في مجلس أم غافة بمدينة العين، يوم السبت 11 يونيو 2022.

وفي الأول من يوليو 2022، ينظم المركز محاضرة تحت عنوان «الاستفادة من النفايات وتحويلها إلى مواد» في مجلس الخبيصي بمدينة العين، يقدمها المهندس نايل الشامسي، مدير فرع العين، مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير».