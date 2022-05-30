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اختتام برنامج أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية الصيفي
جانب من محاضرات برنامج الأكاديمية الصيفية (من المصدر)
31 مايو 2022 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبالشراكة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، النسخة الثانية من برنامج الأكاديمية الصيفي بنجاح، والتي هدفت إلى مواصلة إثراء المعارف الدبلوماسية وصقل المهارات لدى الدبلوماسيين الإماراتيين.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، شارك نحو 55 دبلوماسياً إماراتياً، في المحاضرات التفاعلية والجلسات النقاشية وورش العمل النظرية والعملية التحفيزية التي نظمت في مقر الأكاديمية وعبر قنوات الاتصال المرئي، وقدمها نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومجموعة من الخبراء والمختصين في مجال الشؤون الخارجية، ودبلوماسية القرن الحادي والعشرين من دولة الإمارات والعالم.
وقدم البرنامج للمشاركين منصة مثالية لمناقشة مجموعة متنوعة من الموضوعات ذات الصلة بالدبلوماسية الحديثة مع خبراء وأكاديميين متميزين، حيث ركز على الدروس المستفادة من «إكسبو 2020 دبي»، والشراكة الاستراتيجية بين الصين والشرق الأوسط، والمفاوضات، ودبلوماسية الفضاء، وحفظ السلام، والمساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث، والأزمة الروسية مع أوكرانيا والنظام العالمي المتغير، بالإضافة إلى الدبلوماسية الاقتصادية.
من جانبه، قال نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالإنابة: «اليوم يمكننا النظر إلى أن مواصلة اكتساب المعرفة ومهارات إدارة الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية على أنها تغيير جوهري عما نعرفه عن العمل الدبلوماسي بنمطه التقليدي. تمثل التطورات السريعة في الجغرافيا السياسية، والتحديات العالمية غير المتوقعة والأزمات الإنسانية، تحدياً للدبلوماسيين الحاليين».

مبادرات
قال د. عبدالناصر الشعالي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ورئيس لجنة الموارد البشرية لشؤون أعضاء السلك الدبلوماسي: تلتزم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بموقعها كقوة دافعة للمبادرات الاستراتيجية الدولية لدولة الإمارات التي تسعى إلى ترسيخ وتعزيز مكانتها العالمية، وإبراز حضورها الدبلوماسي العالمي. وأضاف: نحن فخورون بمواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وإطلاق برنامج الأكاديمية الصيفية الثاني الذي يوفر منصة لسفرائنا ودبلوماسيينا المميزين لاكتساب معارف جديدة وصقل المهارات وتبادل الخبرات، وبما يعزز من رصيد معرفتهم الواسعة ومهاراتهم الدبلوماسية، باعتبارها إحدى ركائز العمل الدبلوماسي الحديث، وليكونوا قادرين على التعامل مع أي مستجدات وتطورات مرتبطة بالتحولات الجيوسياسية والتقلبات العالمية.

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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