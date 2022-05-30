بحث التخصصات الجديدة لبرنامج «سواعد الأمان 2»

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس سفراء الأمان بشرطة دبي، اجتماعه التحضيري الأول لمناقشة الاستعداد لانطلاق برنامج «سواعد الأمان» بنسخته الثانية في يوليو المقبل، والذي يهدف إلى توظيف الطلبة المتميزين من أعضاء المجلس للعمل لمدة شهر خلال الإجازة الصيفية بمختلف التخصصات في الإدارات العامة والمراكز في شرطة دبي.

وترأس الاجتماع فاطمة البلوشي، رئيس مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي، بحضور أعضاء إدارة المجلس، وعدد من المنسقين والمختصين من مختلف الإدارات العامة.

وقالت فاطمة البلوشي: يحظى مجلس سفراء الأمان بشكل عام، وبرنامج سواعد الأمان بشكل خاص، والذي يُعنى بتوظيف الطلبة للقيام بالمهام الوظيفية والعمل في شرطة دبي، برعاية واهتمام ومتابعة من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يوجه بشكل دائم لدعم المبدعين والمتميزين، ويؤكد أن شرطة دبي حاضنة للمواهب الطلابية المميزة.

وتابعت فاطمة البلوشي: إن برنامج سواعد الأمان في نسخته الأولى حقق نتائج باهرة في تطوير مهارات الطلبة المشاركين.

وأوضحت أن النسخة الثانية من برنامج سواعد الأمان ستتيح للطلبة من أعضاء المجلس العمل في تخصصات جديدة ونوعية ومميزة، كما سيتم عمل أنشطة مختلفة لهم خلال فترة عملهم في القيادة العامة لشرطة دبي.

من جانبها، قالت زينب حسين، رئيس تحرير مجلة خالد، وعضو مجلس سفراء الأمان والمنسق العام للطلبة الأعضاء، إن اختيار الطلبة المتميزين للالتحاق بالبرنامج بناء على معايير ومقابلات دقيقة، كما وسيتم عقد ورشة عمل لهم قبل البرنامج لتعريفهم بأدوارهم الوظيفية التي سوف يقومون بها، بالإضافة إلى تحديد منسق من مجلس سفراء الأمان ومنسق من الإدارة التي سوف يعمل فيها، ليتم تكليفه بمهام وظيفية تتناسب مع قدراته، بالإضافة إلى تعريفه بالخدمات الشرطية ودور الشرطة، وكذلك برامج التوعية والتثقيف وإشراكه في المبادرات والأنشطة وفرق العمل التي يتم تنفيذها خلال فترة عمله.